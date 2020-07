Auf der Luzerner Hochhüsliweid entstehen 91 Wohnungen: Jetzt ist das Siegerprojekt klar Auf der Luzerner Hochhüsliweid, am Rande des Würzenbachquartiers, sollen dereinst rund 91 bezahlbare Wohnungen entstehen. Realisiert wird das Projekt von zwei Zürcher Architektenbüros. Elena Oberholzer 15.07.2020, 11.00 Uhr

50 Millionen will die Luzerner Wohnbaugenossenschaft SBL für günstigen Wohnraum auf der Hochhüsliweid am Rande des Stadtluzerner Würzenbachquartiers investieren. Schon seit Januar 2019 ist klar, dass die SBL auf der Hochhüsliweid tatsächlich bauen darf (wir berichteten). Nun ist klar, wer das Projekt verwirklichen wird. Für den Architekturwettbewerb bewarben sich 61 Teams, zum Wettbewerb zugelassen wurden je sechs Architektinnen und Landschaftsplaner. Als Sieger gehen zwei Zürcher Architektenbüros hervor, nämlich Guignard & Saner und das Büro der Landschaftsarchitekten Lenzin.

Das Siegerprojekt mit dem Namen «Zapfer» nehme «sowohl die abfallende Topografie wie auch den Charakter der heutigen Mehrfamilienhäuser» auf, schreibt die SBL am Mittwoch in einer Mitteilung. Die «Konzeption als Holzbau» sei für die Neuinterpretation des genossenschaftlichen Zeilenbaus stimmig und konsequent. Geplant sind auf der Hochhüsliweid keine Hochhäuser, sondern mit Treppenstufen versehene Zeilenbauten:

Keine Hochhäuser, sondern drei Häuserzeilen entstehen in der Hochhüsliweid in der Stadt Luzern. Bild: PD

Mit «Zapfer» will die SBL das Quartierleben auf der Hochhüsliweid stärken. Unter anderem ist ein Kindergarten geplant und es soll in der Überbauung ein Angebot für Co-Working geben. Die Siedlung soll ausserdem «autoarm» werden. So rechnete man in der Planung mit nur einem halben Auto pro Wohneinheit. Der Spielplatz auf der Hochhüsliweid soll erhalten bleiben.

Hier sollen in den nächsten Jahren 91 bezahlbare Wohnungen entstehen. Bild: Philipp Schmidli

Bezugsbereit ab 2024

In den drei geplanten, sechsgeschossigen Bauten werden sowohl Familien, als auch Ehepaare, Alleinerziehende und Einzelpersonen Platz finden. Vorgesehen sind auch Wohnungen für ältere Mieter. Die SBL besitzt oberhalb der Hochhüsliweidstrasse bereits vier Liegenschaften mit 48 Wohnungen.

Die SBL werde nun gemeinsam mit den Architekten den Gestaltungsplan ausarbeiten und von der Stadt genehmigen lassen, teilt sie am Mittwoch mit. Der nächste grosse Meilenstein sei die Baueingabe bei der Stadt Luzern Ende 2021. Ab dem Jahr 2024 sollen die ersten Wohnungen bezugsbereit sein.

Alles anzeigen

Diese Parzelle soll überbaut werden. Bild: PD