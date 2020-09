Auf dieser Wiese soll der Spycher der Horwer Egli-Zunft ein neues Zuhause finden

Er ist zwar ein historisches Gebäude, stammt aus dem 18. Jahrhundert: Der Spycher, in dem die Egli-Zunft ihr Vereinslokal untergebracht hat. Nur: Das Gebäude stand ursprünglich in Ettiswil und wurde erst in den 1980er-Jahren dort abgebaut, nach Horw verfrachtet und am heutigen Standort an der Neumattstrasse wieder aufgebaut. Will heissen: Der Spycher gehört nicht zum historischen Dorfkern von Horw mit seiner schützenswerten Bausubstanz. Deshalb ist er nicht Teil des Bebauungsplans Dorfkern Ost und muss weg. Dies ist auch im Sinne der katholischen Kirchgemeinde Der Bebauungsplan Dorfkern Ost ist letzten Herbst vom Einwohnerrat in einer ersten Lesung einstimmig gutgeheissen worden. Seither sind Anpassungen im Gang. Die zweite Lesung steht noch aus. (hor)