Reportage Auf ihre Flagge achten die Böötler – mit der Luzerner Wasserpolizei auf dem Vierwaldstättersee unterwegs Bilder: Eveline Beerkircher (23. Juli 2020) Sommer ist Hochsaison für die Luzerner Wasserpolizei. Wir haben eine Patrouille begleitet – und dabei viel über Distanzen gelernt. Oder wussten Sie, ab wie viel Metern Uferabstand kein Tempolimit gilt? Alexander von Däniken 28.07.2020, 19.00 Uhr

Leise schwappen die Wellen an den Rumpf der «Fortuna». Der See ist ruhiger als der Himmel, als René Sennhauser das Patrouillenboot betritt. Es ist Donnerstagnachmittag; ein Ferientag zu Coronazeiten, an dem wegen des unsicheren Wetters nur wenige Boote durch das Seebecken fahren. Sennhauser ist 53 und leitet seit Oktober 2007 die Wasserpolizei, eine spezielle Einheit der Luzerner Polizei.

Fünf Boote im Einsatz (avd) Die Luzerner Wasserpolizei besteht aus einem 16-köpfigen Team, geleitet von René Sennhauser. Fast alle Mitglieder arbeiten von Frühling bis Herbst als «Saisonniers» bei der Wasserpolizei und gehen sonst anderen Tätigkeiten bei der Luzerner Polizei nach. Die Wasserpolizei verfügt über fünf Boote: Drei auf dem Vierwaldstättersee, eines auf dem Sempachersee und eines ist auf einem Anhänger für Einsätze in den übrigen Gewässern bereit. Der Anhänger steht bei der Verkehrspolizei in Emmenbrücke. Dieser Abteilung ist die Wasserpolizei auch organisatorisch zugeteilt. Zu den Aufgaben der Wasserpolizei gehören unter anderem: Rettung von Menschen und Schiffen aus Seenot, Hochwasserdienst, Eismessungen, Suchaktionen nach Vermissten und Überwachung der Schifffahrt in den Gewässern des Kantons.

Ihn begleitet Nadia Fehlmann. Die 30-jährige Polizistin absolviert ihre erste Saison bei der Wasserpolizei. Sie übernimmt das Steuer und navigiert das mit zwei 260-PS-Motoren angetriebene Boot bereits mit grosser Routine aus dem Seebecken:

«Die Motorisierung ist wie bei den Patrouillenautos Standard», sagt Sennhauser. Auch die Ausrüstung ist auf das Nötigste beschränkt: Mehr als Flossen und Taucherbrille, Rettungsgerät und Flaggen gibt es nicht. Das Wichtigste ist das Radargerät neben dem Steuerrad. Es zeigt um das Patrouillenboot zwei Kreise an; jeweils in einem Abstand von 150 und 300 Metern. Boote dürfen innerhalb von 150 Metern keine Längsfahrten zum Ufer vornehmen. Um ans Ufer zu gelangen, muss diese Zone in einem 90-Grad-Winkel befahren werden. Ausgenommen ist das Luzerner Seebecken. Bis 300 Meter ab dem Ufer gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 10 km/h. «Draussen gibt es kein Tempolimit, man darf auch ständig im Kreis fahren», sagt Sennhauser.

Guter Kontakt zu Böötlern, Fischern und Ruderern

Das Patrouillenboot nimmt Kurs Richtung Bürgenstock. Es ist wenig los. Das ist nicht immer so. Auf Höhe der Horwer Bucht erzählt Sennhauser vom Pedalo-Festival, das kürzlich hier stattgefunden hat. Alles sei ordnungsgemäss abgelaufen. Nicht nur mit jenem Veranstalter habe die Wasserpolizei gut zusammengearbeitet. Auch sonst sei der Umgang mit Böötlern, Fischern, Ruderern und Kursschiffkapitänen entspannt.

«Lange oder gar laut wird praktisch nie diskutiert.»

Das habe wohl damit zu tun, dass die meisten zum Freizeitvergnügen auf dem See sind. Und das habe sich auch nicht geändert, als auf dieses Jahr in der Schweiz das Ordnungsbussenrecht in Kraft getreten ist. Vorher mussten Vergehen rapportiert werden, was zur Folge hatte, dass diese von der Staatsanwaltschaft beurteilt und allenfalls mit Bussen geahndet worden sind. Mit der neuen Rechtsgrundlage kann die Wasserpolizei seit diesem Jahr eigenverantwortlich Ordnungsbussen ausstellen. Ob einem Böötler eine Busse blüht, liegt auch im Ermessensspielraum der Wasserpolizisten.

Nadia Fehlmann entdeckt beim Meggerhorn ein Segelboot, das auf Motorbetrieb läuft und innerhalb der inneren Uferzone eine Längsfahrt durchführt. Sennhauser zückt die blau-gelbe Signalflagge. Das Segelboot dreht bei:







Sennhauser prüft die Papiere und macht auf den Uferabstand aufmerksam. Der Segelbootkapitän ist einsichtig und freundlich. Sennhauser belässt es bei einer Ermahnung. Der Wasserpolizeichef erzählt eine halbe Stunde später, dass früher auf Booten oft viel getrunken worden sei – vor allem abends, nach Arbeitsschluss der Wasserpolizei. Das habe sich deutlich geändert, es gäbe kaum mehr übertriebenen Alkoholkonsum.

SUP müssen beschriftet sein

In der Nähe des Strandbads Lido, ausserhalb des Badebereichs, fällt Fehlmann eine Mutter mit ihren zwei Kindern auf, die mit zwei Stand-up-Paddles (SUP) unterwegs sind:







Alle tragen eine Schwimmweste. Vorschrift wäre, ab 300 Metern Uferabstand eine mitzuführen. Dafür sind die Boards nicht beschriftet, was Vorschrift wäre, klärt Sennhauser die Mutter auf. Später sagt er, dass SUP als Freizeit- und Sportgeräte in den Badebereichen nicht erlaubt sind. «Für solche Kontrollen fehlen uns aber die Ressourcen.» Immer öfter sehen die Wasserpolizisten SUP. «Das ist ein richtiger Boom geworden.» Entsprechend macht die Luzerner Polizei auf allen Kanälen auf die Regeln aufmerksam; wie zum Beispiel auf Youtube:

Die Polizei kontrolliert nicht nur, sie birgt auch.

«Im schlimmsten Fall sind es Wasserleichen.»

Viel öfter sind es Schlüssel und Handys, die etwa von der Kapellbrücke in die Reuss gefallen sind. «Wenn wir den Gegenstand finden, stellen wir unseren Aufwand in Rechnung.» Generell besteht der Eindruck: Auf dem See gibt es weniger Regeln als auf der Strasse – und trotzdem funktioniert es meistens.