Auf Rekordkurs: 2020 gab's in Luzern so viel Sonnenschein wie kaum jemals So häufig wie 2020 schien die Sonne in Luzern schon lange nicht mehr. Jetzt braucht es nur noch wenig, um das bisherige Rekordjahr 2003 zu übertrumpfen. Robert Knobel 16.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tiefblauer Himmel: So präsentierte sich Luzern Anfang September.

Dominik Wunderli

2020 wird wohl als Katastrophen-Jahr in die Geschichte eingehen. Umso erfreulicher, dass wenigstens das Wetter für positive Superlative sorgt. Denn so sonnig wie in diesem Jahr war es kaum je in der jüngeren Vergangenheit. In Luzern hat Meteo Schweiz bis Mitte Oktober insgesamt schon 1743 Sonnenstunden gezählt. Das sind mehr als beispielsweise im gesamten vorletzten Jahr.

Jetzt fehlt nicht mehr viel, und die bisherige Rekordmarke vom Jahr 2003 (1865 Sonnenstunden) ist geknackt. Dieses Ziel wäre selbst dann zu erreichen, wenn sich die Sonne ab jetzt nur noch durchschnittlich zeigen würde. Gemäss dem langjährigen Mittel stehen uns nämlich bis Ende Jahr noch rund 140 Sonnenstunden bevor.

Alles anzeigen

Wie rekordmässig 2020 unterwegs ist, zeigen auch die Statistiken zu den einzelnen Monaten. «Luzern verzeichnete von Januar bis September 2020 keinen Monat mit unterdurchschnittlicher Sonnenscheindauer», sagt Stephan Bader von Meteo Schweiz.

Der Januar 2020 war sogar der sonnigste seit Messbeginn 1961. Kein Wunder: Der Normwert wurde im Januar um mehr als das doppelte übertroffen. Auch der April 2020 war der zweitsonnigste seit Messbeginn. Neben Januar und April waren auch Februar, März, Mai und Juli unter den Top Ten der jeweiligen Vergleichsmonate seit 1961.

Luzerns Zukunft wird noch sonniger

2020 ist nicht etwa ein erfreulicher «Ausrutscher», sondern bestätigt einen langfristigen Trend. «Die Sonnenscheindauer hat auf der Alpennordseite vor allem in den letzten beiden Jahrzehnten markant zugenommen, und zwar sowohl im Sommer- als auch im Winterhalbjahr», sagt Stephan Bader. Die Zunahme sei vor allem im Vergleich zu den Achtzigerjahren frappant, welche deutlich sonnenärmer waren.

Geht man noch weiter zurück, findet man allerdings Parallelen zu heute. So gab es etwa um 1900 oder 1940 jahrelange Perioden mit überdurchschnittlich hoher Sonnenscheindauer. Auslöser für stabile sonnige Perioden sind jeweils Hochdrucklagen. Diese hätten in den letzten 20 Jahren deutlich zugenommen, sagt Stephan Bader – und gemäss den langfristigen Klimaszenarien werden sie in Zukunft vor allem im Sommer noch häufiger anzutreffen sein.

Luzern bleibt trotzdem das Schattenloch der Schweizer Städte

Trotz immer mehr Sonne: Luzern bleibt vorläufig das Schattenloch der Schweizer Städte. Von allen grösseren Städten hat Luzern nach wie vor klar die tiefsten Werte. So sind beispielsweise in Zürich oder Bern Werte von über 2000 Stunden keine Seltenheit. In beiden Städten wurde diese Marke dieses Jahr bereits im Oktober überschritten. Auch die Messstation Zug/Cham verzeichnet mehr Sonnenstunden als Luzern – im aktuellen Jahr waren es bisher 1877 Stunden. Anders sieht es in den Berggebieten aus. So weisen etwa Altdorf, Andermatt, Engelberg und Meiringen für 2020 alle tiefere Sonnenscheindauer auf als Luzern. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Sonne wegen der hohen Berge früher unter geht. In Luzern steht die Messstation von Meteo Schweiz am nördlichen Rand der Allmend, beim Eichwald.

Wenn in Luzern häufiger die Sonne scheint – regnet es dann im Gegenzug weniger? Nicht unbedingt. Die Regen-Statistik der letzten 20 Jahre zeigt grosse Schwankungen, aber keinen eindeutigen Trend. 2020 wird wohl etwas nasser als der Durchschnitt, welcher bei 1173 Millimetern pro Jahr liegt.