Aufbruch in Ebikon Einführung Einwohnerrat – zuerst muss die allerwichtigste Frage beantwortet werden Schafft die Gemeinde Ebikon das Geschäftsführermodell bald wieder ab? Diese und viele andere Fragen klären nun ein Projektteam und eine Spezialkommission – auch mit ausserkantonaler Hilfe. Roman Hodel 02.02.2021, 18.40 Uhr

Gut vier Monate nach dem klaren Ja zur Initiative, die die Einführung eines Einwohnerrats in der Gemeinde Ebikon verlangt, geht es nun vorwärts. Ein Projektteam ist seit Anfang Dezember an der Arbeit, wie die Gemeinde Ebikon am Dienstag mitteilte. Es wurde vom Gemeinderat gemeinsam mit der Verwaltung einberufen und steht unter der Leitung von Gemeindepräsident Daniel Gasser (CVP), Gemeinderat Mark Pfyffer (FDP) sowie Geschäftsführer Alex Mathis. Ausserdem wird das Team von der HSS Unternehmensberatung unterstützt. Die Surseer Firma begleitet laut ihrer Website Organisationen im öffentlichen und privaten Bereich.

In einem ersten Schritt geht es bis Ende Juni um die Klärung des künftigen Führungs- und Organisationsmodells. Bekanntlich gilt in der Gemeinde Ebikon seit 2016 das Geschäftsführermodell. Die fünf Gemeinderäte sind also strategisch tätig mit Pensen zwischen 40 bis 50 Prozent. Die operative Führung obliegt dem Geschäftsführer. Bereits vor der Abstimmung machte der Gemeinderat klar, dass mit der Einführung des Einwohnerrats die aktuellen Exekutiv-Pensen nicht mehr reichen würden.

Wer tiefere Dossierkenntnisse will, braucht höhere Pensen

«Damit die Gemeinderäte die Geschäfte im Einwohnerrat angemessen vertreten können, brauchen sie tiefere Dossierkenntnisse und somit höhere Pensen, so viel ist sicher», sagt Daniel Gasser. Das ist auch den Parteien klar. Schon am Tag der Abstimmung hiess es da und dort, es brauche wieder höhere Pensen. Dadurch politisiere der Gemeinderat wieder näher beim Volk. Ist das Geschäftsführermodell bald Geschichte? Gasser sagt:

«Das wäre jetzt Kaffeesatzlesen, wir treten ergebnisoffen an diese Frage.»

Im Kanton Luzern gibt es zwar keine Gemeinde mit Einwohnerrat, die gleichzeitig das Geschäftsführermodell hat – doch in anderen Kantonen wie Zürich oder Basel-Land schon. Ebikon befindet sich laut Gasser im Austausch mit Kloten. Die Flughafenstadt zählt rund 20'000 Einwohnerinnen und Einwohner, hat ein Parlament mit 32 Sitzen, sieben Stadträte und einen Geschäftsführer. Ebenfalls als Beispiel mit Geschäftsführer dient die Stadt Wetzikon im Kanton Zürich. Sie hat den Einwohnerrat erst 2012 eingeführt. Zwar gibt es laut Gasser kantonal bedingt erhebliche Gesetzesunterschiede. Dennoch zeigten die beiden Städte, dass Parlament und Geschäftsführermodell sich nicht ausschliessen würden.

Spezialkommission tagt Ende Februar erstmals

Begleitet wird das Projektteam von einer Spezialkommission. Diese setzt sich aus Vertretern aller Parteien zusammen, paritätisch zusammengesetzt nach Parteistärke: 3 x CVP, 3 x SVP, 2 x FDP, 2 x SP und je 1 x Grüne und GLP. Die Kommission kommt Ende Februar das erste Mal zusammen. An dieser Sitzung werden ihr vom Projektteam vier mögliche Führungs- und Organisationsmodelle präsentiert. Sobald der Entscheid für ein Modell feststeht, wird basierend darauf die Gemeindeordnung revidiert.

Über die Gemeindeordnung stimmt die Ebikoner Stimmbevölkerung am 13. Februar 2022 ab. In einem zweiten Schritt definiert das Projektteam die Anforderungen an die Mitarbeitenden der Verwaltung, identifiziert die baulichen und technischen Infrastrukturbedürfnisse des Parlaments und erstellt in Zusammenarbeit mit der Spezialkommission die Geschäftsordnung zum Einwohnerrat. Auch der Austausch mit anderen Parlamentsgemeinden bleibt wichtig. Nebst den genannten ausserkantonalen Städten ist dies insbesondere Horw. Dies, weil die Gemeinde im selben Kanton liegt und eine ähnliche Grösse hat. Hier eine Sitzung des Horwer Einwohnerrats im vergangenen Jahr:

Bild: hor

Weil die Einführung des Einwohnerrats erst auf den Start der nächsten Legislatur 2024 möglich ist, konnte der Regierungsrat die Umsetzungsfrist der Initiative von üblicherweise 12 auf 18 Monate ausdehnen. Bleiben noch die Kosten – kann die Gemeinde trotz budgetlosem Zustand zurzeit Geld für die Umsetzung ausgeben? Gasser sagt:

«Ja das geht, weil die Umsetzung der Initiative gesetzlich verbindlich ist.»