Auffahrkollision im Morgenverkehr zwischen drei Fahrzeugen im Eichtunnel – fünf Personen verletzt Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Autobahn A2 im Eichtunnel eine Auffahrkollision zwischen drei Fahrzeugen. Fünf Personen verletzten sich dabei, zwei davon wurden vom Rettungsdienst ins Spital gefahren. Der Unfall führte zu Rückstau im Morgenverkehr.

Auffahrunfall im Eichtunnel. (Bild: Luzerner Polizei)

(zfo) Am Mittwoch, kurz nach 6:30 Uhr, fuhr ein Autofahrer auf der Autobahn A2 in Eich Richtung Norden. Im Tunnel Eich musste er sein Auto aufgrund von stockendem Verkehr abbremsen. Die nachfolgende Autofahrerin bremste ebenfalls ab, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Ein weiterer Autofahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr anhalten und prallte gegen das Heck des Vorderfahrzeuges, welches gegen das vorderste Auto geschoben wurde. Das auffahrende Auto wurde nach rechts abgewiesen, prallte gegen die Tunnelwand und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand.



Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst ins Spital gefahren. Drei weitere Personen werden sich nötigenfalls selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.



Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbar und wurden von einer Abschleppfirma aufgeladen und abtransportiert. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 39‘000 Franken. Der Unfall führte zu Rückstau im Morgenverkehr.