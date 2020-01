Auffahrkollision in Sursee auf der A2 fordert leicht verletzte Person Am Mittwochabend ereignete sich eine Auffahrkollision zwischen zwei Autos. Eine Person wurde leicht verletzt. 23.01.2020, 09.30 Uhr

Bei einem Unfall prallte das Auto in das Heck des Vorderfahrzeuges. Bild: Luzerner Polizei

(rai) Auf der A2 in Sursee Fahrtrichtung Norden ereignete sich am Mittwochabend ein Auffahrunfall. Eine Autofahrerin prallte trotz Vollbremsung in das Heck des Vorderfahrzeuges, welches zuvor wegen stockenden Verkehr anhalten musste. Dies teilt die Luzerner Polizei am Donnerstagmorgen mit.