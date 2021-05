Zu Beginn des verlängerten Auffahrts-Wochenendes staut es am Gotthard. Am Mittag ist der Stau vor dem Gotthardtunnel in Richtung Süden bereits zehn Kilometer lang. Wer ins Tessin will, muss mit einem Zeitverlust von zwei Stunden rechnen.

Aktualisiert 12.05.2021, 14.03 Uhr