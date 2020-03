Auffahrunfall auf dem Schweizerhofquai: Alkoholisierte Autofahrerin einfach weitergefahren Eine Autofahrerin ist an einem Rotlicht mit einer anderen Autolenkerin kollidiert – und entfernte sich vom Unfallort ohne ihre Angaben zu hinterlassen. Trotzdem wurde sie von der Polizei erwischt. 05.03.2020, 17.06 Uhr

(stg) Der Unfall geschah am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr. Eine Autofahrerin war in der Stadt Luzern auf dem Schweizerhofquai von der Seebrücke her Richtung Luzernerhof unterwegs. Vor der Einmündung Alpenstrasse musste sie ihr Fahrzeug wegen des Rotlichts anhalten. Kurz darauf prallte das nachfolgende Auto gegen das Heck ihres Fahrzeuges.