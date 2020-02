Auffahrunfall auf der A2 bei Neuenkirch fordert fünf Verletzte Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A2 bei Neuenkirch sind fünf Personen verletzt. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von rund 30‘000 Franken. 04.02.2020, 14.55 Uhr

(zim) In der Nacht auf Dienstag, 4. Februar, war ein Autolenker um 2.30 Uhr auf der Autobahn A2 in Richtung Süden unterwegs. Auf der Höhe der Autobahnraststätte Neuenkirch prallte der 46-Jährige auf dem Normalstreifen mit der Front seines Autos ins Heck eines vor ihm fahrenden Fahrzeuges, heisst es in einer Medienmitteilung der Luzerner Polizei.