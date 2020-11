Auffahrunfall zwischen drei Personenwagen in Zell – eine Person wurde verletzt 24.11.2020, 14.42 Uhr

(lil) Am Montag fuhr eine Autofahrerin um etwa 18 Uhr auf der Luzernstrasse von Gettnau her Richtung Zell. Im Bereich der Einmündung Gass hielt sie ihr Auto an, um einmündenden Autos den Vortritt zu lassen. Der Autofahrer hinter ihr hielt sein Auto ebenfalls an.