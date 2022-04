Ukraine-Flüchtlinge: Auf Gastfamilien wartet viel Bürokratie

Ukraine-Flüchtlinge Auf Luzerner Gastfamilien wartet viel Bürokratie – die Zentralschweizer Übersicht Gastfamilien spielen bei der Unterbringung von Flüchtlingen teilweise eine zentrale Rolle, etwa in Obwalden. Bei der Entschädigung geht der Kanton Luzern einen eigenwilligen Weg. Christian Glaus Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Viele Geflüchtete aus der Ukraine sind bei Gastfamilien in der Schweiz untergekommen. Wie die Familien finanziell unterstützt werden, ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Symbolbild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

An erster Stelle steht die Solidarität. Nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine zeigten sich viele Schweizerinnen und Schweizer spontan bereit, Flüchtlinge bei sich aufzunehmen. Doch mit der Zeit stellen sich ganz grundsätzliche Fragen, vor allem diese: Wer zahlt für Essen und Unterkunft? Hier ist ein Flickenteppich entstanden. Zwar zahlt der Bund den Kantonen im Schweizer Schnitt pro geflüchtete Person einen Pauschalbetrag von monatlich 1500 Franken. Wie aber dieses Geld an die Privathaushalte weitergegeben wird, ist je nach Kanton verschieden. Die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und -direktoren empfiehlt lediglich, die Gastfamilien mit einem Pauschalbeitrag zu entschädigen.

Der Kanton Luzern erhält vom Bund pro Flüchtling und Monat exakt 1523.54 Franken. Davon sind 220 Franken für Mietkosten vorgesehen. Mit weiteren knapp 280 Franken wird die Betreuung abgegolten.

Geld für Gastfamilien gibt's in Luzern nur via Sozialhilfe

Allerdings werden im Kanton Luzern die Gastfamilien nicht direkt für Kost und Logis entschädigt. Sie müssen einen Untermietvertrag mit den Geflüchteten abschliessen. Diese wiederum müssen sich an den Sozialdienst der kantonalen Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen wenden, wenn sie in finanzieller Not sind. «Sind sie privat untergebracht und schliessen einen Untermietvertrag mit den privaten Gastgebenden ab, kann im Rahmen der Sozialhilfe ein Teil der Mietkosten übernommen werden», erklärt Dienststellenleiterin Silvia Bolliger. Dabei müssen die örtlichen Mietzinsrichtlinien eingehalten werden. Die Sozialhilfe decke auch den Nahrungsbedarf.

Verglichen mit anderen Kantonen, ist das Verfahren in Luzern kompliziert (siehe Übersicht am Ende des Textes). In Zug beispielsweise können die Gastgeberinnen und Gastgeber direkt beim Kanton einen Beitrag an die Unterbringungskosten beantragen. Die Maximalbeträge sind im Internet aufgelistet und reichen von 250 Franken pro Monat für eine Person bis 600 Franken ab fünf Personen. Auch hier muss ein Untermietvertrag vorgelegt werden.

Kanton: Nachhaltige Unterbringung ist wichtig

Weshalb macht es der Kanton Luzern für seine Gastfamilien so kompliziert? Bolliger nennt mehrere Argumente, die für dieses Vorgehen sprächen. «Unsere Partner sind die geflüchteten Personen, nicht die Gastfamilien.» Zudem sei dem Kanton eine nachhaltige Unterbringung von mindestens drei Monaten wichtig:

«Wird ein Untermietvertrag abgeschlossen, haben auch die Flüchtlinge Sicherheiten. Sie können nicht einfach auf die Strasse gestellt werden, wenn es Schwierigkeiten geben sollte.»

Es habe schon 60 Fälle gegeben, in denen der Kanton Flüchtlinge von Gastfamilien übernehmen musste, bestätigt Bolliger einen Bericht des Portals nau.ch. Mit dem gewählten Vorgehen erfahre der Kanton, wenn ein Mietverhältnis mit Flüchtlingen aufgelöst wird, und könne die Zahlungen stoppen. «Es geht also auch darum, die Kosten im Griff zu behalten.»

Dass die Entschädigung via Sozialhilfe für die Gastfamilien einen bürokratischen Mehraufwand bedeutet, bestreitet Bolliger nicht. Sie ist aber der Meinung, dass dieser Aufwand den Luzernerinnen und Luzernern zugemutet werden könne, weil es sich um ein freiwilliges Engagement handle. Stand 29. März hat der Bund dem Kanton Luzern 460 Ukraine-Flüchtlinge zugewiesen. Davon wohnen 307 in kantonalen Unterkünften. 153 sind privat untergebracht. Es könnte aber noch weitere Schutzbedürftige geben, die bei Privatpersonen wohnen und sich noch nicht beim Bund gemeldet haben.

Haustiere sind in Zentren nicht erlaubt

Alle zugewiesenen Flüchtlinge konnten in kantonalen Unterkünften untergebracht werden, erklärt Silvia Bolliger. Dies habe für den Kanton Priorität. Die private Unterbringung «ist selbstverständlich eine willkommene Unterstützung». Zum Beispiel Personen mit Haustieren könnten nicht in den kantonalen Zentren aufgenommen werden.

Für die Gemeinden habe die Unterbringung der Flüchtenden absolute Priorität, sagt Claudia Röösli, Horwer Gemeinderätin und Leiterin des Fachbereichs Gesundheit und Soziales beim Verband der Luzerner Gemeinden. Sie unterstützt das Vorgehen des Kantons. Damit werde sichergestellt, dass die Flüchtenden umgehend den Schutzstatus S beantragen und somit Sozialhilfe sowie eine Krankenversicherung erhalten. Wichtig sei, dass die Art der Entschädigung «gegenüber den Gastfamilien klar kommuniziert wird, damit sie wissen, was sie verlangen können, wenn sie das wollen».

Ukraine-Flüchtlinge in der Zentralschweiz – die Übersicht (Stand: 29. März)

Inhaltsverzeichnis Luzern

Nidwalden

Obwalden

Schwyz

Uri

Zug

460 Ukraine-Flüchtlinge sind im Kanton Luzern angekommen. 307 sind in kantonalen Unterkünften, 153 privat untergebracht. Die Flüchtlinge können Sozialhilfe beziehen, damit sie die Gastfamilien finanziell entschädigen können.

Gut 100 Ukraine-Flüchtlinge sind nach offiziellen Angaben im Kanton Nidwalden. Davon sind rund 90 in den Aufnahmestellen des Kantons, elf Personen sind in sechs Privatwohnungen untergebracht. Der Kanton entschädigt Gastfamilien direkt, abhängig von den erbrachten Leistungen.

Im Kanton Obwalden sind 80 Ukraine-Flüchtlinge bei Privaten untergebracht. 300 Betten wurden von der Bevölkerung angeboten. Am 4. April wird in Giswil eine Grossunterkunft für bis zu 80 Personen eröffnet. Die Privatpersonen werden je nach Art der Unterkunft und Anzahl aufgenommener Flüchtlinge direkt durch den Kanton entschädigt.

Dem Kanton Schwyz sind (Stand 27. März) 312 Flüchtlinge zugewiesen worden. 280 Personen sind privat oder in Wohnungen der Gemeinden untergebracht, 32 in den Durchgangszentren des Kantons. Das Verhältnis wird sich nächste Woche stark ändern, wenn 300 kantonale Plätze dazu kommen. Die Entschädigung der Gastfamilien ist kommunal geregelt.

Im Kanton Uri sind 80 Flüchtlinge durch das Schweizerische Rote Kreuz in Mietwohnungen untergebracht, neun bei Privatpersonen. Demnächst wird in einem Hotel eine Unterkunft für 60 Personen eröffnet. Die Entschädigung von Gastfamilien ist noch nicht geregelt. Darüber entscheiden muss der Regierungsrat.

Der Kanton Zug führt online eine Statistik über die Schutzbedürftigen. 251 registrierte Ukraine-Flüchtlinge sind im Kanton Zug. Davon wohnen 112 in einer Unterkunft des Kantons und 139 in Privatunterkünften. Die Gastfamilien werden gegen Vorweisen eines Untermietvertrags vom Kanton direkt entschädigt.

