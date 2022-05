Aufsichts- und Kontrollkommission Eklat im Luzerner Kantonsrat: SP-Mann zeigt liberale Kommissionspräsidentin an Hasan Candan (SP) wirft Irene Keller (FDP) vor, das Amtsgeheimnis verletzt zu haben. Die Luzerner Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren ein. Dennoch wirft Kellers Vorgehen Fragen auf. Simon Mathis Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

In der Aufsichts- und Kontrollkommission (AKK) des Luzerner Kantonsrates rumort es gewaltig. Ihre Aufarbeitung des Subventionsdebakels rund um die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) hat zu einer Anzeige geführt, wie aus einer Einstellungsverfügung der Luzerner Staatsanwaltschaft hervorgeht, in die unsere Zeitung Einsicht hatte. Demnach zeigte Hasan Candan (SP) im September 2021 seine Kantonsratskollegin Irene Keller (FDP) wegen mutmasslicher Verletzung des Amtsgeheimnisses an. Candan ist Mitglied der AKK, Keller die Präsidentin. Anfang Mai 2022 stellte die Staatsanwaltschaft die Untersuchung ein, weil sich der Verdacht nicht erhärtet habe.

Irene Keller bei einem öffentlichen Anlass. Bild: Patrick Lüthy (Rigi, 24. Oktober 2021)

Dennoch lässt sich aus der Verfügung eine Geschichte mit politischem Zündstoff herleiten. Nämlich die folgende: Anfang Dezember 2020 beriet die AKK die Frage, ob sie dem Kantonsrat die Einsetzung einer parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) zum «Fall VBL» (siehe Kasten) empfehlen soll. Die Kommission vertagte den Entscheid auf spätestens November 2021: Sie wollte abwarten, was mit der Strafanzeige des Bundesamtes für Verkehr und des Verkehrsverbundes Luzern (VVL) gegen die Verantwortlichen der Verkehrsbetriebe passiere. Ebenfalls abwarten wollte man die Reaktion des Regierungsrates auf ein externes Gutachten, das die AKK in Auftrag gegeben hatte.

Grüne fordern Untersuchung im Sommer 2021 Im März 2020 warf das Bundesamt für Verkehr den Verkehrsbetrieben Luzern öffentlich vor, unrechtmässig rund 16 Millionen Franken an Subventionsgeldern eingenommen zu haben. Da keine gütliche Lösung gefunden werden konnte, laufen nun mehrere Rechtsverfahren. Auch die Politik beschäftigt sich mit dem Fall VBL, jedoch eher zögerlich. Unter anderem gab die Aufsichts- und Kontrollkommission (AKK) des Kantonsrates ein Rechtsgutachten in Auftrag; dieses kam zum Schluss, dass die kantonalen Behörden ihren gesetzlichen Aufsichtspflichten nachgekommen seien. Das Dokument wurde im Juni 2021 veröffentlicht, die AKK behielt sich weitere Abklärungen und Massnahmen vor. Unzufrieden mit dem Gutachten zeigten sich die Grünen und brachten erstmals öffentlich eine parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) ins Spiel. Eine PUK kann eingesetzt werden, wenn «Vorkommnisse von grosser Tragweite der besonderen Klärung» bedürfen, heisst es in der Wegleitung der AKK. Die Einberufung einer PUK hat grosses Gewicht und kann als Misstrauensvotum gegenüber der Regierung gesehen werden. (sma)

Ein kurzer Satz sorgt für Wirbel

Grünen-Kantonsrätin und AKK-Mitglied Monique Frey. Bild: Pius Amrein

Wir spulen vor zur Kantonsratssession vom 13. und 14. September 2021. Laut Verfügung ging AKK-Mitglied Monique Frey (Grüne) auf Irene Keller zu mit der Information, dass sie die PUK an der nächsten Kommissionssitzung vom 21. September 2021 traktandieren wolle. Ihre Absicht: Die AKK soll dem Kantonsrat die Einsetzung der PUK empfehlen. Frey bestätigt dies auf Anfrage unserer Zeitung, will die Angelegenheit aber nicht näher kommentieren.

Wie in der Einstellungsverfügung festgehalten ist, sei Keller dann «an ihren Platz gegangen und habe kurz überlegt, wie sie darauf reagieren solle». Denn abgemacht worden sei, die PUK erst später zu behandeln. Gegenüber der Staatsanwaltschaft gibt Keller zu Protokoll, sie sei aus einem «spontanen, eigenen Impuls» heraus zum Platz von SVP-Fraktionspräsident Armin Hartmann gegangen, der nicht Mitglied der AKK ist. Keller habe ihm Folgendes gesagt:

«Armin, jetzt kommen die schon wieder mit der PUK, rede mit deinen Leuten.»

SP-Kantonsrat Hasan Candan interpretiert diesen Satz laut Verfügung wie folgt: Kommissionspräsidentin Keller habe bewirken wollen, dass Hartmann auf die SVP-Mitglieder der AKK Einfluss nehme. Keller erklärte gegenüber der Staatsanwaltschaft, sie habe vermutet, dass auch SVP-Mitglieder den Antrag stützen. Sie hätten aufgrund der Mehrheitsverhältnisse wohl den Ausschlag geben können, dass die Kommission sich für eine PUK ausspricht.

Staatsanwaltschaft sieht kein Vergehen

Pikant: Sowohl Irene Keller als auch Armin Hartmann hatten in der Vergangenheit Einsitz in den VVL-Verbundrat; Keller von 2009 bis 2014, Hartmann von 2014 bis 2020. Das VBL-Subventionsdebakel betrifft den Zeitraum von 2010 bis 2017. Eine der Aufgaben des VVL ist es, die VBL als Subventionsempfänger zu beaufsichtigen. Das heisst, Keller und Hartmann haben einen persönlichen Bezug zu einer allfälligen Aufarbeitung – wenn auch eine PUK vornehmlich die Rolle des Luzerner Regierungsrates durchleuchten würde.

In der Einstellungsverfügung heisst es, Candan habe Keller zur Rede gestellt, worauf sie eingeräumt habe, «vielleicht einen Fehler gemacht» zu haben. Irene Keller bestreitet in der Verfügung die Interpretation Candans: Es sei ihr nie um die PUK-Frage selbst gegangen, sondern um den Zeitpunkt der Behandlung. Weshalb Keller mit diesem Anliegen auf Hartmann zuging und dieses nicht in die Kommission einbrachte, ist damit jedoch nicht erklärt. Keller betont gegenüber der Staatsanwaltschaft, sie habe niemanden beeinflussen wollen.

Die Luzerner Staatsanwaltschaft hat sich in der sechsseitigen Verfügung intensiv mit Irene Kellers Zugehen auf Armin Hartmann beschäftigt. Der Staatsanwalt konzentrierte sich dabei auf den Inhalt: Nämlich die Information, dass an der nächsten AKK-Sitzung die PUK traktandiert werden sollte. Diese Information falle zwar unter das Kommissionsgeheimnis; Armin Hartmann als Mitglied des Parlaments sei aber eine geheimnisberechtigte Person. Deshalb habe Keller weder das Kantonsratsgesetz noch das Amtsgeheimnis verletzt.

Candan ist «sehr überrascht» über Einstellung

«Ich bin vom Ausgang dieser Untersuchung sehr überrascht», sagt Hasan Candan auf Anfrage. «Aus meiner Sicht handelt es sich um eine Neuauslegung des Amtsgeheimnisses.» Ein ähnlicher Vorfall sei ihm nicht bekannt.

Candan ist der Meinung, dass das rechtliche Verdikt nichts an der Handlung Irene Kellers und Armin Hartmanns ändere. «Sowohl moralisch als auch politisch halte ich eine versuchte Beeinflussung für sehr bedenklich, vor allem, da beide involvierten Personen als ehemalige Mitglieder des VVL von weiterführenden Untersuchungen hätten betroffen sein können», kritisiert Candan.

SP-Kantonsrat und AKK-Mitglied Hasan Candan Bild: PD

«Ich hätte erwartet, dass die Präsidentin der AKK vorbildlicher und sorgfältiger mit vertraulichen Informationen umgeht.»

Candan bestreitet entschieden, dass die Anzeige aus politischem Kalkül erfolgt sei. «Die Causa VBL und VVL ist von äusserst grosser Tragweite», hält er fest. Ihm gehe es darum, dass dieser Fall sauber aufgearbeitet werde. «In diesem Zusammenhang beobachtete ich eine Handlung, die nach ungerechtfertigter Informationsweitergabe und Einflussnahme aussieht. Deshalb sah ich mich aufgrund der gewissenhaften Ausübung meines Amtes dazu gezwungen, Strafanzeige einzureichen.»

Irene Keller gibt sich bedeckt

Irene Keller will sich auf Anfrage nicht zu dieser Angelegenheit äussern. «Ich kann zum aktuellen Zeitpunkt nur bestätigen, dass es eine Untersuchung gegeben hat und nun eine rechtskräftige Einstellungsverfügung vorliegt», sagt sie. Alles Weitere unterliege ihrer Ansicht nach dem Kommissionsgeheimnis. Armin Hartmann sagt auf Anfrage: «Da mir das Verfahren unbekannt ist und ich nicht davon betroffen bin, kann ich mich nicht näher dazu äussern.» Er betont allerdings:

SVP-Fraktionspräsident Armin Hartmann. Bild: Boris Bürgisser

«Irene Keller hat mir gegenüber nie etwas gesagt, von dem ich befürchten musste, dass es eine Amtsgeheimnisverletzung sein könnte.»

Hartmann wisse jedoch nicht, was die AKK intern als geheim einstufe. Die Information, wie weit das PUK-Geschäft mittlerweile ist, unterliegt übrigens dem Kommissionsgeheimnis. Da die AKK bis heute keine Mitteilung über einen Entscheid verschickt hat, ist davon auszugehen, dass ein solcher noch nicht gefallen ist.

