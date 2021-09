Luzerner Warmblutpferdezucht Sportfohlen kommen via Onlineplattform statt in der Stadthalle Sursee unter den Hammer Seit über 30 Jahren wechseln in der Zentralschweiz angehende Reit- und Dressurpferde aus Schweizer Zucht bei einer Auktion die Besitzer. Darunter waren auch schon Olympiateilnehmer. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 22.09.2021, 14.10 Uhr

OK-Präsident Jürg Meyer mit Fohlen «Soulman» (links) und seiner Mutter «Watch Me» - fotografiert auf der Weide in Kallern. Fohlen «My Way» (vorne) geht seinen eigenen Weg. Bild: Pius Amrein (Kallern, 21. September 2021)

Scheu ist die fünfeinhalb Monate alte Stute «My Way» nicht. Während der Fotograf bestrebt ist, Züchter Jürg Meyer mit seinen zwei Fohlen im Bild festzuhalten, geht die junge Pferdedame lieber mit dem fremden Menschen in der Koppel auf Tuchfühlung, während Hengst «Soulman» sich derweil geduldig fotografieren lässt.

Fohlen «My Way» mag unseren Fotografen. Bild: Roger Rüegger (Kallern, 21. September 2021)

Die Jungpferde haben offensichtlich unterschiedliche Charaktere, was sie an diesem Dienstagmorgen auf der Weide in Kallern fast wie bestellt demonstrieren. Die ehemaligen Springreiter Jürg und Nicole Meyer-Erni sind Pferdezüchter und stolze Besitzer von «My Way» und «Soulman». Das Ehepaar sucht für die beiden Sportfohlen nun neue Besitzer. Allerdings auf eher unübliche Weise. Die Tiere sind zwei von 28 Spring- und Dressurpferden, die vom 23. bis 26. September an der Online-Sportfohlenauktion des Vereins Luzerner Warmblutpferdezucht und der Pferdezuchtgenossenschaft Bern-Mittelland präsentiert und zum Verkauf angeboten werden.

«Diese Auktionsform ist aus der Not heraus entstanden. In der Regel werden die Sportfohlen nicht online verkauft, sondern in der Stadthalle Sursee einem Publikum präsentiert und versteigert», erklärt Jürg Meyer, der OK-Präsident der Sportfohlenauktion ist. An der Veranstaltung habe sich in den letzten Jahren mehrheitlich langjährige Kundschaft getroffen, welche sich mit dem Kauf eines Schweizer Pferdes zur einheimischen Zucht und dem Standort bekenne.

Im letzten Jahr hätte die 30. Auflage durchgeführt werden sollen. Stattdessen wurde die Onlineauktion ins Leben gerufen. Meyer erzählt:

«Es war interessant, für einmal zu beobachten, wie sich Kaufinteressierte ohne persönliche Kontakte mit anderen Mitbietern verhielten.»

Er fügt hinzu: «Aber es ist eine andere Geschichte. An den Auktionen entwickeln sich Eigendynamiken. Leute lernen sich kennen, unterhalten sich über den Sport, tauschen Informationen über die Tiere aus und so hat schon mancher sich inspirieren lassen, um ein künftiges Springpferd mitzubieten und es schliesslich mit nach Hause zu nehmen, ohne dies vorab geplant zu haben.»

Wobei die Tiere nicht sofort an die neuen Besitzer abgegeben werden, wie Meyer erklärt. «Sämtliche Fohlen der Versteigerung werden Ende Oktober mit Artgenossen für rund drei Jahre auf einer Fohlenweide eine neue Herde bilden. Die Tiere werden dort betreut, sie müssen in der Herde aber ihren Platz finden. Es entsteht eine Rangordnung. Dort kommen die Charaktere der Pferde wieder zur Geltung.» Wie sich My Ways Neugier auf ihre Rolle in der Gemeinschaft auswirkt, wird sich zeigen.

Meyer ist zuversichtlich, dass seine Tiere einen guten Platz und entsprechend auch einen guten Preis erzielen. Beide Tiere haben einen guten Stamm. In der Linie der Stute waren drei oder vier Tiere erfolgreiche Springpferde, was laut Meyer eine gute Basis für das Jungtier ist. Das ist jedoch keine Garantie, dass «My Way» automatisch auch ein sehr gutes Springpferd wird. Es spielen viele Faktoren eine Rolle: Die Haltung, das Training, dann ist entscheidend, ob ein Tier eher mutig oder ängstlich bei den Hindernissen auf den Parcours reagiert. «Wenn alles passt, kommt es bestimmt gut, aber man weiss es nicht.»

Jürg Meyer mit «Soulman» (links) und Mutter «Watch Me». Bild: Pius Amrein (kallern, 21. September 2021) / Luzerner Zeitung

In Sursee haben sich an der letzten Sportfohlenauktion im Jahr 2019 rund 1300 Menschen getroffen und geboten. Dabei wechselte das teuerste Fohlen für 38'000 Franken den Besitzer. Viele Pferde aus den Reihen der anwesenden Züchterinnen und Züchter haben internationale Erfolge aufweisen können. Das im Jahr 2010 vom Züchter Alfred Fischer aus Grosswangen verkaufte Fohlen «Quidamo» wurde 2021 für die Olympischen Spiele in Tokio nominiert.

Sämtliche Sportfohlen der Auktion wurden am 8. August in Dagmersellen von drei Richtern geprüft und benotet. Ausserdem wurden sie von einem Tierarzt untersucht. Potenzielle Käufer können die Tiere vorab bei den jeweiligen Züchtern begutachten. Zum Bieten begibt man sich auf die Website www.sportfohlenauktion.ch.