Aus dem lädierten Grämlishof ist ein richtiges Schmuckstück geworden

Wegen des ursprünglich gemeindeeigenen Grämlishofs gingen die Wogen vor zwei Jahren hoch in Horw. Als die langjährige Pächterfamilie Heer den Vertrag altershalber gekündigt hatte, plante der Gemeinderat die Aufteilung des Landes. Dies nicht zuletzt aus finanziellen Gründen – die Gemeinde wollte die nötige Sanierung der Gebäude nicht tragen.

Dagegen regte sich massiver Widerstand – sowohl im Einwohnerrat als auch in der Bevölkerung. So wurde etwa eine Petition lanciert. Und sogar ehemalige Gemeinderäte schalteten sich ein. Das rief Walter Unternährer, Präsident der Stiftung zur Erhaltung bäuerlicher Familienbetriebe, auf den Plan. Er ist der Vater von Ueli-Hof-Betreiber Ueli Unternährer, gilt als Pionier der Mutterkuhhaltung und in Horw bekannt. «Die geplante Aufsplittung des Grämlishofs hätte dessen Auflösung bedeutet – das wollten wir verhindern», sagt Unternährer. Und so schlug die Stiftung dem Gemeinderat die Übernahme im Baurecht vor. Man einigte sich auf vorerst 50 Jahre bei einem jährlichen Zins von etwas mehr als 20'000 Franken. Geschäftsführer Jakob Vogler sieht Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Betriebes, so dass die Existenz des Grämlishofes langfristig gesichert sei. Hauptbetriebszweig wird weiterhin die Milchviehhaltung mit der Nutzung des Grünlandes als Viehfutter sein.

Bis zu 70 Anfragen pro Jahr

Dass die Stiftung mit Sitz in Luzern einen Bauernhof übernimmt, ist ein Novum in ihrer 34-jährigen Geschichte. Hauptsächlich unterstützt sie Bauern mit zinslosen Darlehen – pro Jahr gehen bis zu 70 Anfragen ein. «Wir haben schon Hunderte Betriebe unterstützt», sagt Jakob Vogler. «Aber unsere Kriterien sind streng – längst nicht allen können wir zusagen.» Und über die gesprochenen Beträge redet man ohnehin nicht. Überhaupt gilt die Stiftung als verschwiegen. Zu deren Gründern gehört eine Familie, die die Öffentlichkeit nicht sucht und lieber einen Teil ihres Vermögens für ihre Anliegen wie den Erhalt und die Weiterentwicklung von familiären Biobetrieben einsetzt. (hor)