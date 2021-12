Geschenkideen aus Luzern für Weihnachten

Aus der Region Alpaka-Götti werden oder für einen Tag Pilotin sein: 13 Geschenkideen für Weihnachten Sind Sie noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken? Wir präsentieren eine Auswahl an kulinarischen, tierischen, kinderfreundlichen und lehrreichen Ideen für Geschenke aus der Region. Redaktion Jetzt kommentieren 13.12.2021, 05.00 Uhr

Gotti oder Götti eines Alpakas oder eines Kälbchens werden? Das geht mit einer Tierpatenschaft beim Lebenshof Aurelio in Büron. Hier finden unter anderem Tiere, die sonst geschlachtet würden, ein friedliches Zuhause.

Teilpatenschaft ab 10 Franken und Vollpatenschaft ab 30 Franken pro Monat

Mehr Infos gibt es hier.

Diese herzigen Alpakas wohnen auf dem Lebenshof Aurelio. Bild: Dominik Wunderli (Büron, 30. Oktober 2020)

Jeden Sonntag bietet der Biohof in seinem Restaurant in Alberswil verschiedene Getränke, Fleisch- und Käsespezialitäten vom Hof, Müesli, Flöckli, Früchte, Brotvariationen aus dem eigenen Holzbackofen oder Rührei, Rösti und Speck an. Perfekt für Personen, die einen ausgiebigen und leckeren Brunch mit Bio-Produkten schätzen.

42 Franken pro Person

Gutscheine können im Online-Shop bestellt werden. Weitere Infos unter www.burgrain.ch

Die Bioprodukte vom Hof kommen direkt auf den Tisch. Bild: PD

Zeit ist das kostbarste Gut, warum also nicht ein paar gemeinsame Stunden schenken? Winterfreunde sind zum Beispiel mit einer Schneeschuhwanderung im Entlebuch oder im Napfgebiet gut bedient. Abrunden könnte die Unternehmung dann ein feines Picknick oder ein wärmender Restaurantbesuch.

Ideen für Schneeschuhwanderungen in Luzern gibt es etwa auf myswitzerland.com

Auf dem Salwideli sind Wege für Schneeschuhwanderer beschildert. Bild: Dominik Wunderli (Sörenberg, 13. Februar 2013)

Franziska Egloff (39), in Neudorf aufgewachsen, erzählt im neu erschienen Kinderbuch in Luzerner-Dialekt die Geschichte der freundlichen Katze Mouzibüsi und ihren Abenteuern. Neben dem Erzählbuch «S Mouzibüsi ond s Chaos i de Chochi» mit Illustrationen von Isabelle Kurmann Meyer gibt es eine ins Buch integrierte CD mit vier Hörgeschichten. Dabei sind die Willisauer Musikerin und Kolumnistin Irene Brügger alias Frölein Da Capo, sowie Kabarettist und Autor Bänz Friedli in die Rollen von Mouzibüsi und seinen Freunden geschlüpft.

Das Erzählbuch inklusive Hör-CD kostet 38 Franken. Die Hörgeschichten gibts als MP3-Download.

Infos und Shop unter mouzibüsi.ch

S Mouzibüsi lässt in der Küche nichts anbrennen. Oder doch? Bild: PD

Entspannung und Ausblick gefällig? Das Saunaboot tuckert gemütlich mit 8 PS über den Vierwaldstättersee. Das perfekte Geschenk für alle, die einen Gang runterschalten möchten.

ab 300 Franken

Mehr Infos unter www.saunaboot.ch

Res Wallimann und Stella Holz haben das erste Saunaboot der Schweiz gebaut. Bild: Boris Bürgisser

Ein Helikopterflug an sich ist schon aufregend – noch aufregender ist es, das Steuer selbst in der Hand zu haben. In Obhut eines Fluglehrers braucht es dafür nicht einmal Vorkenntnisse. Möglich ist dieses Erlebnis auf dem Flugplatz Beromünster.

ab 490 Franken

Mehr Infos zu diesem Angebot sowie anderen Rundflügen unter helikopterflug.ch

Von Beromünster aus in luftige Höhen entfliehen. Bild: PD

Für alle, die gerne Praktisches schenken, das gleichzeitig gut aussieht. Die zwei Designerinnen vom Luzerner Atelier Goldiger Schlüssel haben ein Brillenband kreiert, das zum Maskenband umfunktioniert werden kann.

Ab 25 Franken

Mehr Infos unter goldigerschluessel.ch

In allen möglichen Farben und Variationen erhältlich. Bild: PD

Ein ausgefallenes Geschenk für jene, die beim Kochen am liebsten regionale und eigens gesammelte Kräuter in den Topf werfen. Teilnehmende des Kurses streifen mit einer Expertin durch die Biosphären-Wildkräuterwelt und lernen, wie sie daraus geschmackvolle Wildkräuter-Gerichte zaubern.

150 Franken inklusive Wildkräuter-Mittagessen

Mehr Infos und Anmeldung via biosphaere.ch/wildkraeuter.

Bild: Pius Amrein

Geschenkkörbe in allen Grössen: Die Familie Estermann aus Rain stellt verschiedene regionale Köstlichkeiten von Apéro-Kreationen über Teigwaren bis hin zu Desserts zusammen. Rezepte aus Grossmutters Küche sorgen für Gaumenfreuden.

Kleinere Geschenkboxen ab 34 Franken, Kosten variieren nach Grösse

Können im Online-Shop bestellt werden. Weitere Infos unter feinesausluzern.ch

Ein Geschenkkorb, der Lust aufs Kochen macht. Bild: PD

Hier ist jede Seife ein Unikat: Auf dem Haldihof werden die Bioseifen nach alter Handwerkstradition hergestellt und im Kaltverseifungsverfahren gegossen. Die Naturkosmetikprodukte seien frei von chemischen Konservierungsstoffen und synthetischen Duft- und Farbzusätzen, verspricht die Familie Muff. In Zeiten von Corona eine passende Geschenkidee.

rund 13 Franken pro Seife

Seifen und andere Produkte können im Online-Shop gekauft werden. Weitere Infos unter haldihof.ch

Die Seifen gibt es in verschiedenen Duftrichtungen. Bild: Jakob Ineichen (Weggis, 1. April 2020)

Der Luzerner Künstler Benedikt Notter hat vor einigen Jahren damit begonnen, eigene Jasskarten zu entwerfen. Die vier Versionen zeigen das traditionelle Spiel auf neue und überraschende Weise. Das perfekte Geschenk für Menschen, die gerne Altes und Neues verbinden.

15 Franken pro Stück plus 2 Franken Versandkosten

Die Karten können direkt via mail@benediktnotter.ch bestellt werden.

Im Tropenhaus Wolhusen gibt es eine vielfältige Pflanzen- und Tierwelt zu entdecken. Die im Tropenhaus produzierten Gemüsesorten, Kräuter und Früchte landen zudem im Restaurant auf dem Teller. Für Familien gibt es am Wochenende ein Angebot, bei dem sie vor dem Essen selbst bestimmte Zutaten ernten können.

50, 100 oder 200 Franken Gutscheine

Gutscheine können hier bestellt werden: tropenhaus-wolhusen.ch

Ob essen zu zweit oder mit der Familie: Das Tropenhaus bietet nachhaltige Küche in einer tropischen Atmosphäre. Bild: Nadia Schärli

Chin-chin! Oder wohl eher: Gin-Gin! Die Manufaktur Amstutz in Rothenburg stellt seit diesem Sommer ihren eigenen Gin Toni her. Und nein, das ist kein Tippfehler – der Name des Gins kommt daher, weil er am Polterabend von Toni Schürch, einem der Geschäftsführer, gebraut wurde. Neben dem Dry Gin gibt es passend zur Weihnachtszeit auch einen Glüh Gin.

Dry Gin ab 14.90 Franken, Glüh Gin für 26.50 Franken zuzüglich Versandkosten

Die ganze Auswahl unter gintoni.ch

Glüh Gin aus Rothenburg. Bild: PD

