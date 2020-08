Aus diesem Luzerner Gründerzeithaus wächst ein modernes Holzhaus in die Höhe Dank einer kontrastreichen Aufstockung weist ein 117-jähriges Gebäude im Obergrund-Quartier nun 75 Prozent mehr Geschossfläche auf. Doch eine solch innere Verdichtung wäre nicht überall in der Stadt möglich. Roman Hodel 10.08.2020, 05.00 Uhr

Der Anblick des total sanierten Gebäudes an der Lindenhausstrasse in Luzern hat beinahe etwas Surreales: Der untere Teil entspricht einem typischen Wohnhaus aus der Gründerzeit. Die Balkone sind mit üppigen Balustraden versehen, der Türbogen und die Dachgiebelwand mit Ornamenten verziert. Darüber erhebt sich jedoch ein schlichter, neuer Baukörper mit einer Fassade aus Alu-Lamellen.

Bilder: PD/Scheitlin Syfrig Architekten/Fotograf Ben Huggler

Der Kontrast könnte grösser nicht sein – und ist laut Mauritius Carlen, Partner bei Scheitlin Syfrig Architekten Luzern, gewollt: «Wir wollten das Bestehende erhalten und mit etwas Neuem ergänzen, das sich gestalterisch zurücknimmt.» Die kluge, 2019 vollendete Lösung bescherte den Architekten nun den Iconic Award für innovative Architektur.

Trotz Steinfassade ist der Altbau primär aus Holz

Denn die beiden Gebäudeteile haben mehr gemeinsam, als man auf Anhieb sieht. Verbindendes Element ist das Material. Nicht nur die Aufstockung besteht grösstenteils aus Holz, sondern auch das 1903 erstellte Gebäude. Dessen Tragstruktur sei in so gutem Zustand, dass man sie belassen und lediglich verstärkt habe.

Einzig die repräsentative, strassenseitige Fassade ist aus Bruchstein und die Treppenelemente aus Beton. Doch es gibt noch weitere Adaptionen: Für die Aufstockung haben die Architekten vom Altbau die Typologie der Fenster mit ihren Zweier- und Dreier-Gruppen übernommen und den neuen Dachgiebel gemäss alter Giebelwand quer zur Strasse ausgerichtet – eine Ausnahme in dieser Häuserreihe.

Den Anstoss zur Aufstockung gab einerseits die dringend nötige Sanierung und andererseits die innere Verdichtung, die durch das revidierte Raumplanungsgesetz von 2015 erwünscht und möglich ist. Scheitlin Syfrig Architekten prüften im Auftrag der Bauherrschaft – einer Privatperson aus Kriens – verschiedene Varianten. Das Haus ist von der kantonalen Denkmalpflege zwar mit folgendem Vermerk als «erhaltenswert» eingestuft:

«Durch seine Gestaltungselemente im Stil des Barocks und des rustikaleren Heimatstils ist das Wohnhaus ein typischer Vertreter der Reformarchitektur.»

Doch in solchen Fällen sind gemäss Definition des Bauinventars des Kantons Luzern Veränderungen und Erweiterungen, «die auf den bestehenden Bau Rücksicht nehmen und sich einordnen, denkbar». Zumal das Gebäude ausserhalb der Ortsbildschutzzonen A und B liegt, wo strengere Regeln gelten.

Aufstockungen sind an sich nichts Neues. «Oft geht es aber bloss um eine Etage, also um deutlich weniger zusätzliches Volumen», sagt Carlen und fügt an: «Dieses Projekt hingegen ist viel mehr eine vertikale Erweiterung als nur eine Aufstockung.» Inspirieren liessen sich die Architekten unter anderem in Wien, wo ganze Dachlandschaften von solchen Aufstockungen geprägt seien. Carlen geht davon aus, dass diese Form der Verdichtung auch in Luzern künftig vermehrt angewendet wird. Dank einer schmalen Erweiterung auf der Südseite...

... und der dreistöckigen Aufstockung konnte an der Lindenhausstrasse die Geschossfläche gesamthaft um imposante 75 Prozent erweitert werden. Entstanden sind sieben grosszügige, mit hochwertigen Materialien ausgestattete Wohnungen:

Bis auf die 130 Quadratmeter grosse, zweistöckige Attika sind alle vermietet – diese ist laut Inserat auf einem Immobilienportal noch zu haben, für 3700 Franken Miete pro Monat.