Aus «The Grape» in Weggis wird im September das «Hyg Restaurant & Bar» Das neue Restaurant soll skandinavische Lebensfreude in die Innerschweizer bringen. Besitzerin Valentina Denz gehört bereits das «Wanderlust Guesthouse »in Weggis. 26.07.2020, 09.25 Uhr

(sok) Nachdem das Restaurant «The Grape» in Weggis Anfang Juni auf Facebook die Schliessung bekannt gab, ist nun die Nachfolge bekannt. In einem Facebook-Post wurde die Eröffnung des «Hyg Restaurant & Bar» am 9. September verkündet.

Angelehnt ist der Name an das dänische Wort «Hygge» und bedeutet so viel wie eine gemütliche, herzliche Atmosphäre, in der man das Gute des Lebens mit Freunden geniesst. Laut Webseite will das Restaurant «Hyg» eben dieses Lebensgefühl nach Weggis bringen. Besitzerin des neuen Restaurants ist Valentina Denz, die bereits Inhaberin des «Wanderlust Guesthouse» in Weggis ist.