Ausbildung Schwyzer Regierung will Klarheit über ihre Gymnasiumspläne Das «Theri» und das Kollegium Schwyz sollen zusammengelegt werden. Der Regierungsrat hat den Plan in die Vernehmlassung geschickt. 17.12.2020, 09.47 Uhr

Die Schülerzahlen der Kantonsschule Kollegium Schwyz dürften mit dem Entscheid stark steigen. Bild: PD

(sda) Das Theresianum Ingenbohl und das Kollegium Schwyz sollen am Standort Schwyz zur Kantonsschule Innerschwyz zusammengelegt werden. Der Regierungsrat hat diesen nicht unumstrittenen Plan in die Vernehmlassung geschickt, dies um Klarheit zu dem Projekt zu schaffen, wie er am Donnerstag mitteilte.