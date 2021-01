Ausblick Das beschäftigt den Kanton Luzern 2021 – neben Corona Zwei riesige Bauprojekte und der lang erwartete Bericht zur Energie- und Klimapolitik der Luzerner Regierung: Das sind nur zwei Höhepunkte des Politjahrs 2021. Lukas Nussbaumer 04.01.2021, 05.00 Uhr

Die Coronapandemie wird die Schweiz und Luzern nicht nur bis zum 23. Januar, wenn Restaurants sowie Freizeit- und Sportstätten eventuell wieder öffnen dürfen, beschäftigen. Die wirtschaftlichen Folgen des zweiten Lockdowns werden noch jahrelang zu spüren sein und grosse Löcher in die Kasse des Kantons reissen. Etwa aufgrund von Millionenausgaben für in Not geratene Firmen, aber auch wegen massiver Steuerausfälle von geschätzten 80 Millionen Franken, und wegen höherer Gesundheits- und Sozialkosten. Wie der Kanton die finanziellen Herausforderungen am besten meistern soll, wird das Parlament in der Oktobersession festlegen.

Weiterhin besonders stark gefordert sein werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Spitälern und Heimen. Die Bewältigung der Coronakrise wird aber auch Regierung und Verwaltung viel abverlangen. Gleichzeitig müssen die Kantonsangestellten heuer wichtige Projekte aufgleisen, vorantreiben und realisieren. Und obwohl das nächste Wahljahr erst 2023 ansteht, werden sich die Parteien bereits jetzt mit Personalfragen beschäftigen.

Auf dieser Wiese soll der Campus Horw erweitert werden. Bild: PD

Der Ausbau der Hochschule Technik & Architektur und der Zuzug der Pädagogischen Hochschule nach Horw ist das grösste Bauprojekt, das im Kanton Luzern je geplant wurde. Die Abstimmung über die Gründung einer Immobilien-AG findet am 7. März statt. Mit dieser AG soll die 365 Millionen Franken teure Erweiterung realisiert werden. 2023 wird sich die Horwer Bevölkerung zum Bebauungsplan und damit ebenfalls zum Projekt äussern können. Läuft alles rund, soll die Erneuerung des Campus 2030 abgeschlossen sein.

Blick in den Innenhof des geplanten Verwaltungsgebäudes am Seetalplatz. Visualisierung: PD

Das zentrale Gebäude für die Verwaltung am Seetalplatz in Emmenbrücke ist das zweite grosse Bauprojekt des Kantons in diesem Jahr. Der Abstimmungstermin ist zwar noch nicht fixiert, doch die Stimmbürger werden entweder am 26. September oder am 28. November über den zirka 160 Millionen Franken teuren Bau befinden. Der Kantonsrat setzt sich in der Juni-Session mit dem Projekt auseinander. Das Zentrum soll 2025 von etwa 1300 Mitarbeitern des bezogen werden.

Das Historische und das Natur-Museum sollen ins alte Zeughaus in Luzern gezügelt werden. Bild: Boris Bürgisser (3. Juli 2019)

In den nächsten Wochen wird sich die Regierung in einer Machbarkeitsstudie dazu äussern, wie sie sich die Umnutzung des Historischen und des Natur-Museums an der Reuss zu Gerichtsgebäuden und die Züglete der Museen ins alte Zeughaus auf dem Musegghügel vorstellt. Am Standort des neu Luzerner Museum für Natur und Gesellschaft getauften Hauses gibt es seit Publikwerden der Pläne Kritik. Unter anderem deshalb, weil der Standort nicht behindertengerecht ist. Die Machbarkeitsstudie wurde ursprünglich für den Sommer 2020 angekündigt.

Aus dem Luzerner Kantonsspital – vorne das Zentrum für Intensivmedizin und hinten das Spitalzentrum – soll eine gemeinnützige AG werden. Bild: Patrick Hürlimann (18. November 2019)

Das Luzerner Kantonsspital und die Luzerner Psychiatrie sollen auf Mitte dieses Jahres beziehungsweise auf Mitte 2022 in gemeinnützige Aktiengesellschaften umgewandelt werden. Die dafür nötigen Änderungen des Spitalgesetzes hat der Kantonsrat vor knapp einem Jahr gutgeheissen. Nun soll das Parlament in der Session vom 25. und 26. Januar, die erstmals in der Stadthalle Sursee stattfindet, mit der Genehmigung der Statuten den zweiten Schritt machen.

Ungewöhnlich ist, dass die Regierung die im Juni des letzten Jahres präsentierten Statuten noch einmal überarbeitet hat – um von der Emissionsabgabe an den Bund befreit zu werden. Für die Spital AG macht dies immerhin 3,54 Millionen Franken aus, für die Psychiatrie AG sind es 0,37 Millionen. Regierung und Spitalleitung versprechen sich mit Aktiengesellschaften eine Vereinfachung von Verbundlösungen mit anderen Spitälern, wie sie zwischen Luzern und Nidwalden bereits bestehen.

Die Junge SVP des Kantons Luzern kämpft gegen Stausituationen wie hier am Feierabend beim Schweizerhofquai.

Bild: Manuela Jans-Koch (18. September 2020)

Mitte Februar des letzten Jahres kam die Anti-Stau-Initiative der JSVP des Kantons Luzern knapp zustande. Die Jungpartei fordert in ihrer Gesetzesinitiative, dass das rund 500 Kilometer umfassende Kantonsstrassennetz in seiner Kapazität den heutigen Stand nicht unterschreiten darf. Konkret: Wo es staut, soll die Strassenkapazität erhöht werden. Und Busspuren sowie -buchten werden nur geduldet, wenn der Individual- und Gewerbeverkehr nicht beeinträchtigt wird. Der Kantonsrat befasst sich gemäss der aktuellen Sessionsplanung Ende Juni mit dem Volksbegehren. Die Volksabstimmung über die Änderung des Strassengesetzes dürfte erst 2022 stattfinden.

Klimaaktivistinnen und -aktivisten machten vor der Klimasondersession des Luzerner Kantonsrats auf ihre Anliegen aufmerksam. Bild: Flurina Valsecchi (24. Juni 2019)

Die Erwartungen an den für diesen Sommer angekündigten Planungsbericht zur künftigen Klima- und Energiepolitik des Kantons sind enorm hoch. Die Regierung will darin nicht nur aufzeigen, wie sie den Klimaschutz gezielt und koordiniert angeht, sondern sich beispielsweise auch zur seit 2006 geforderten Ökologisierung der Motorfahrzeugsteuern äussern. Für Koordination, Erarbeitung und Umsetzung der Massnahmen zum Klimaschutz hat der Kanton mit Jürgen Ragaller im vergangenen Februar eigens einen Klimaexperten eingestellt.

Honau im Rontal könnte die nächste Luzerner Gemeinde sein, von der Landkarte verschwindet. Bild: Dominik Wunderli (25. November 2020)

Seit Anfang Jahr sind Gettnau und Altwis von der politischen Landkarte verschwunden – sie sind in Willisau und Hitzkirch aufgegangen. Der Kanton Luzern zählt damit noch 80 Gemeinden. Wie lange, ist unklar, denn die Stimmbürger von Honau wünschen sich von ihrem Gemeinderat Fusionsabklärungen mit Gisikon und Root. Diese wird die Exekutive der Kleingemeinde heuer aufnehmen. Eine Volksabstimmung über einen möglichen Zusammenschluss findet frühestens 2023 statt.

Der Luzerner Stadtpräsident Beat Züsli möchte unbedingt wieder dem Verband der Luzerner Gemeinden beitreten. Bild: Pius Amrein (16. November 2020)

Der Verband der Luzerner Gemeinden (VLG) wird wegen seiner Machtfülle auch als vierte Staatsebene bezeichnet. Seit 2015 fehlt dem Verband allerdings eine wichtige Stimme: jene der Stadt Luzern, die damals aufgrund einer Forderung des Stadtparlaments austrat. In diesem Jahr will Stadtpräsident Beat Züsli dem Grossen Stadtrat jedoch einen Antrag für den Wiederbeitritt stellen. Dafür muss der SP-Politiker vorab seine Parteikolleginnen und -kollegen begeistern. Denn zusammen mit den Stimmen der CVP und FDP, die Züsli sicher sind, könnte die SP für die Rückkehr der einwohnerstärksten Gemeinde in den VLG sorgen.

SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo aus Rothenburg – hier während der Wintersession in Bern – konnte 2010 für ihren Parteikollegen Hans Widmer in die Grosse Kammer nachrücken. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone (3. Dezember 2020)

Die nächsten kantonalen Wahlen finden zwar erst im Frühjahr 2023 statt, die eidgenössischen im Herbst des gleichen Jahres. Doch in den Parteizentralen befassen sich die Strategen bereits jetzt mit Szenarien. Dazu gehört auch, ob ein Mandat mit dem vorzeitigen Rücktritt eines Amtsinhabers bei der nächsten Ausmarchung besser verteidigt werden kann. Dies deshalb, weil der nachgerückte Politiker dann als Bisheriger einen kleinen Bonus hat. SP und Grünen wenden diese Taktik bei Nationalratswahlen gerne an, wie der Blick auf die beiden aktuellen Amtsträger zeigt. So konnten sowohl SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo als auch der Grüne Michael Töngi 2010 beziehungsweise 2018 die Stühle ihrer frühzeitig abtretenden Kollegen Hans Widmer und Louis Schelbert übernehmen. Während Töngis Karriere in Bern noch jung und ein vorzeitiger Rücktritt kein Thema ist, könnte Birrer-Heimo vorzeitig Platz machen für Kantonalparteipräsident David Roth. Die Betonung liegt auf könnte, denn amtsmüde wirkt die demnächst 62 Jahre alt werdende Rothenburgerin nicht.

Der Krienser SVP-Regierungsrat Paul Winiker erreicht am 13. April das Pensionsalter. Bild: Patrick Hürlimann (20. März 2020)

Bei Exekutiven ist ein Nachrücken nicht möglich, weshalb vorzeitige Rücktritte die Ausnahme sind – und bisweilen zu einem Sitzverlust führen. Die SVP kann davon ein Lied singen, verlor sie doch 2007 ihren Sitz an den parteilosen Marcel Schwerzmann. Die Rückkehr in die Regierung gelang erst 2015 mit Paul Winiker – jedoch auf Kosten der SP. Winiker, der am 13. April das Pensionsalter erreicht, dürfte also eher nicht vorzeitig in den Politruhestand wechseln.