Interview Ausfallentschädigung für Kulturschaffende: Kanton Luzern rüstet sich für neue Gesuchsflut im nächsten Jahr Bis vor einem Monat konnten Luzerner Kulturschaffende und Kulturbetriebe beim Kanton ein Gesuch um Ausfallentschädigung einreichen. Bei deren Bearbeitung will der Leiter der Kulturförderung aufs Gas drücken. Alexander von Däniken 30.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Filmschaffende, Kulturhäuser, Kabarettisten, Musikerinnen: Sie alle haben harte Monate ohne Aufträge und Auftritte hinter sich. Auch im Kanton Luzern. Immerhin konnten sie Ausfallentschädigungen beantragen. Zum Beispiel bei der kantonalen Kulturförderung. Bis am 20. September konnten Gesuche eingereicht werden. 17 Millionen Franken stehen den Künstlern und Kulturhäusern bereit – Bund und Kanton teilen sich die Kosten. Wo steht die Kulturförderung jetzt? Wie werden die Gesuche bearbeitet? Wir haben bei Leiter Stefan Sägesser nachgefragt.

Per Ende August sind rund 290 Gesuche eingegangen. Die bezifferten Einnahmenausfälle beliefen sich auf 26,3 Millionen Franken. Haben Sie bereits einen neuen Überblick?

Stefan Sägesser, Leiter der kantonalen Kulturförderung. PD

Stefan Sägesser: Im September sind nochmals einige Gesuche neu eingegangen und viele der Laufenden mussten verlängert werden. Wir stehen bei rund 340 Gesuchen. Bis wir definitive Zahlen liefern können, wird es noch etwas dauern.

Wie lange?

Laut Vorgabe des Bundes müssen wir bis Ende März nächsten Jahres abgerechnet haben, den Mittelbedarf sollten wir Ende Jahr wissen. Wir haben uns aber zum Ziel gesetzt, Ende dieses Jahres mit der Endabrechnung fertig zu sein. Das neue Covid-19-Gesetz wurde von beiden Kammern Ende September gutgeheissen. Dieses regelt auch weitere Ausfallentschädigungen für Kulturunternehmen und Soforthilfen für Kulturschaffende und für Kulturlaienvereine bis Ende 2021. Die Details werden aktuell geregelt und die Kantone sollten per 1. Dezember 2020 für die Gesuche bereit sein.

Wie läuft denn die Prüfung eines Unterstützungsgesuchs konkret ab?

Wir hatten auf unserer Website Formulare aufgeschaltet. Diese konnten die Gesuchstellenden ausfüllen und uns schicken. Kompliziert wird es, weil es sich mit bei Ausfallentschädigungen um eine subsidiäre Massnahme handelt. Das heisst, dass diese nachrangig zum Zug kommt. Zuerst galt es bei der Ausgleichskasse Erwerbsersatz oder Kurzarbeit zu beantragen, dann auch bei Suisseculture Sociale. Erst wenn klar ist, ob und wenn ja, wie viel Beiträge von diesen Stellen für welche Zeiträume bewilligt worden sind, kommt die kantonale Kulturförderung zum Zug. In der Regel werden die Ausfälle zu 80 Prozent vergütet.

Dauert es für einzelne Künstler deshalb so lange, bis sie von Ihnen Bescheid erhalten?

Das ist sicherlich ein wesentlicher Grund, nebst der schieren Anzahl an Gesuchen. Es bedingt einen intensiven Austausch zwischen den Gesuchstellenden und uns, natürlich auch umgekehrt. Bis wir ein komplettes Unterstützungsdossier haben, dauert es im Schnitt etwa zehn Stunden.

Wie viele Personen bearbeiten denn die Dossiers?

Bei der Kulturförderung sind wir drei Personen. Wir dürfen auch auf die Unterstützung von zwei Personen aus der Dienststelle Steuern zählen. Sie unterstützen uns enorm in Fragen zu Abrechnungen und Berechnungen und wir besprechen gemeinsam jedes Dossiers.

Welcher Art sind diese Fragen?

Angenommen, eine Luzerner Künstlerin hätte Auftritte in Deutschland und Italien gehabt. Nun gilt es herauszufinden, wie die Spesen abgerechnet und wie hoch die Quellensteuer gewesen wären und was die Verträge im Detail jeweils regeln. Diese Posten an nicht angefallenen Kosten müssen wir bei der Ausfallentschädigung abziehen, so wie wir die entgangenen Gagen berücksichtigen. Das wird bei manchen Gesuchen sehr komplex. Wir geben uns allerdings Mühe, nicht zu viel Papier von den Gesuchstellenden zu verlangen, weil wir nicht jedes Buchungsdetail wissen wollen oder müssen. Die Gesuchstellenden würden bei nicht korrekten Angaben ja selber haften. Ich bin aber der Meinung, dass dieser Austausch sehr konstruktiv verläuft.

Haben Sie Betrugsversuche festgestellt?

Nein. Die Luzerner Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen sind sehr korrekt.

Sie haben erwähnt, dass Sie auf nächstes Jahr mit weiteren Hilfen des Bundes rechnen. Wie ist derzeit die Stimmung unter den Kulturschaffenden?

Sie ist angespannt. Niemand weiss, wie es weitergeht. Wer im vergangenen Frühling Auftritte gehabt hätte, die auf Frühling 2021 verschoben wurden, kann aktuell nicht damit rechnen, dass diese tatsächlich stattfinden. Wir beobachten auch, dass national bekannte Künstler, die sonst auf grossen Bühnen spielen, jetzt auf kleinere Bühnen ausweichen. Damit werden die national weniger bekannten Künstler verdrängt. Ausserdem sind die meisten Musiker auf Live-Auftritte angewiesen, weil sie bei den Downloads kaum etwas verdienen. Durch die ungewisse Buchungssituation bei Clubs und durch den Ausfall der Festivals können gerade Musikerinnen und Musiker kaum Einnahmen generieren. Gleichzeitig wächst der finanzielle Druck auf die Festivalveranstalter. Ein Jahr ohne Anlass kann vielleicht noch überbrückt werden, ein zweites Jahr würden viele nicht mehr überleben.

Die Schweiz gilt als Land mit der höchsten Festivaldichte. Wird sich das also ändern?

Ich bin mir fast sicher, dass eine Bereinigung auf dem Markt stattfinden wird.

Stefan Sägesser (56) leitet seit dem 1. August 2015 die Kulturförderung des Kantons Luzern. Er wohnt in Luzern und ist in der Luzerner Kulturszene breit vernetzt. So war er zuvor Präsident der kantonalen Kulturförderungskommission und hatte Einsitz in weiteren Kulturkommissionen. Seit 2012 politisiert Sägesser für die GLP im Grossen Stadtrat.