Zentralschweiz: Hier kommen auch Ski-Muffel auf ihre Kosten.

Ausflugstipps Hier kommen auch Ski-Muffel in der Zentralschweiz auf ihre Kosten Tolle Schlittelpisten, Fondue-Erlebnisse, Wandern – an diesen Orten in der Zentralschweiz ist der Winter auch ohne Bretter unter den Füssen besonders schön. Alessia Derikesen Jetzt kommentieren 14.01.2022, 20.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Daniel aus Singapur hat sichtlichen Spass mit dem Snowtube im Rutschpark beim Trübsee. Bild: Manuela Jans-Koch (Engelberg, 14. Januar 2022)

Über dem Nebel scheint die Sonne, Schnee ist in den meisten Wintersportorten auch genügend vorhanden. Die Bedingungen zum Skifahren oder Snowboarden sind ideal. Doch auch für jene, die sich ohne Brett(er) unter den Füssen wohler fühlen, gibt es in den Zentralschweizer Bergen vieles zu entdecken. Wir haben einige Beispiele herausgepickt.

Engelberg: ein Paradies für Wintersportlerinnen und Wintersportler. Ob Skifahren, Snowboarden, Schlitteln, Langlaufen oder Eislaufen – in Engelberg scheinen die Möglichkeiten unbegrenzt. Wer etwas Neues ausprobieren möchte, kann sich am Trübsee zwischen Engelberg und Titlis im Rutschpark austoben. Auf den Pisten des Parks können Schlittlerinnen und Schlittler aus verschiedenen Rutschgeräten auswählen: Auf dem «Balancer» sitzt man wie auf einem Velo. Der «Zipfelbob» gleicht einem «Füdlibob» und hat einen Griff, der zum Steuern verwendet wird. Der «Snowtube» ist ein Gummipneu, auf dem man sitzend, bäuchlings liegend, rückwärts oder vorwärts die Piste runtersausen kann.

Dieses Jahr sind beim Rutschpark Neuerungen vorgenommen worden. «Es gibt jetzt Kissen als Sitzgelegenheiten, um eine Pause einlegen oder ein Picknick geniessen zu können», meint Titlis-Marketingleiter Urs Egli.

Elias aus Oberdorf auf einem Zipfelbob im Rutschpark beim Trübsee. Bild: Manuela Jans-Koch (Engelberg, 14. Januar 2022)

Geöffnet ist der Rutschpark bis am 18. April täglich, je nach Wetter- und Schneeverhältnissen, von 9 bis 17 Uhr. Zusätzlich kann jeweils samstagabends von 19 bis 22 Uhr geschlittelt werden. Der Rutschpark ist in der Tageskarte enthalten und kostet somit nicht extra.

Ebenfalls beim Trübsee liegt der «SnowXpark». Vergleichbar mit einer Kartbahn, können Adrenalinjunkies im Park auf E-Schneemobilen verschiedene Rundkurse fahren.

Fondue mit Aussicht auf die Zentralschweizer Bergwelt und den Vierwaldstättersee? Vom 19. Februar bis 27. März verkehren jeweils samstags und sonntags am Pilatus Fondue-Gondeln. Während der rund 45-minütigen Fahrt kann in der Panorama-Gondelbahn von Kriens über die Fräkmüntegg und zurück nach Krienseregg ein Käsefondue geschlemmt werden. Danach gibt es viele Möglichkeiten, den Pilatus zu entdecken. Zum Beispiel mit einer Schlittenfahrt oder einem Spaziergang zurück nach Kriens. Der Preis pro Person beträgt 65 Franken für Erwachsene und 45 Franken für Jahreskarteninhaber oder Kinder bis 16 Jahre. Eine Online-Reservation ist erforderlich.

Vom 19. Februar bis am 27. März kann man jeweils samstags und sonntags ein Fondue in der Gondel am Pilatus geniessen. Bild: PD

Aber nicht nur die Pilatusbahnen bieten einen Fondueplausch. Haben Sie schon mal im ältesten Elektro-Zahnradtriebwagen der Welt (Baujahr 1911) gesessen und dabei ein Fondue genossen? In den Wintermonaten von Dezember bis Februar fährt der Elektro-Zahnradtriebwagen ab Goldau mit einem kulinarischen Angebot auf die Rigi. Während der Bergfahrt wird im Nostalgiewagen ein Apéro serviert und im Anschluss auf Rigi Kulm auf fast 1800 Metern über Meer das Käsefondue. «Die Fahrten sind meist gut ausgebucht», erklärt Luzia Fassbind vom Produkt Management der Rigi-Bahnen.

Die Fonduefahrten werden bis am 12. Februar an Freitag- und Samstagabenden ab 99 Franken für Erwachsene und 55 Franken für Kinder bis 16 Jahren angeboten. Wie im Restaurant gilt die 2G-Regel (geimpft oder genesen). Auch hier ist eine Online-Reservation nötig.

Für Schlittler ist die Klewenalp ein Highlight. Warum? Hier, bei der Bergstation Klewenalp, beginnt der neun Kilometer lange und somit längste Schlittelweg der Zentralschweiz. Eineinhalb Stunden dauert diese Fahrt via Twäregg-Stockhütte nach Emmetten.

Eine neun Kilometer lange Schlittelpiste sorgt auf der Klewenalp für viel Spass. Bild: PD

Nebstdem bietet das Wintersportgebiet auch Nachtschlitteln an. Jeden Samstagabend ist die Gondelbahn Emmetten-Stockhütte bei guten Wetterverhältnissen bis 21.30 Uhr in Betrieb. Auch das Skifahren im Dunkeln ist samstagabends möglich. Zusätzlich zur Gondelbahn Emmetten-Stockhütte sind der Skilift «Twäregg» und die Sesselbahn «Ängi» bis 21 Uhr geöffnet.

Viele Winteraktivitäten sind mit Action und Adrenalin verbunden. Doch auch für die Gemütlicheren gibt es zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten, die nicht weniger Spass versprechen. Dafür bietet sich beispielsweise der Heiligkreuz-First-Winterwanderweg in der Unesco-Biosphäre Entlebuch wunderbar an. Ausgangspunkt der Wanderung ist Heiligkreuz. Der Kraftort Heiligkreuz verspricht nicht nur Kraft und Ruhe, er bietet auch Winterwanderwege in unberührter Natur. Einer Legende zufolge soll sich hier ein Ochse niedergelassen haben, der ein Holzstückchen des Kreuzes Jesu zwischen den Hörnern trug. Bis heute ist Heiligkreuz bekannt als Wallfahrtsort.

In der Unesco-Biosphäre Entlebuch gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Winterwanderungen. Bild: PD

Beim Begehen dieser Wanderung geniesst man eine schöne Aussicht auf das Napfgebiet und die Windräder oberhalb von Entlebuch. Ganz oben angekommen reicht die Sicht von der First erneut auf die Hügel mit dem Napf und zur Jurakette. Auf der anderen Seite: die Bergkette Schafmatt, Schimbrig und der Gebirgszug Risete. Insgesamt werden etwa sechs Kilometer in rund zwei Stunden und zehn Minuten bestritten. Egal ob mit Freunden, Familie oder alleine mit dem Hund, diese Wanderung ist für alle ein Erlebnis.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen