Ferien im Kanton Luzern: Die Redaktion empfiehlt neun Aktivitäten für Daheimgebliebene Keine Reise ins Ausland diesen Sommer? Macht nichts, denn auch in unserem Kanton gibt es viele tolle Orte zu entdecken. Die Redaktorinnen und Redaktoren des Ressorts Kanton verraten ihre besten Ausflugstipps. 17.07.2020

«Bei der Polizeistelle Willisau ist ein Anruf eingegangen. Der Millionär Timon Berlinger hat mitgeteilt, dass sein Safe voller Goldbarren geleert wurde.» Mit diesen Worten beginnt der Krimi-Trail in Willisau. Mittels einer Akte gilt es nun, Rätsel zu lösen und dem Dieb auf die Schliche zu kommen. Hirnzellenanstrengen und Hinweisesammeln ist also angesagt. Der Weg führt dabei quer durch das Städtli Willisau, vorbei an schönen Plätzchen und historischen Stellen. Und löst man am Ende das Rätsel, wird man noch mit einem Geschenk belohnt. Die Schnitzeljagd bietet sich an, um die Grafenstadt näher kennen zu lernen und spielerisch zu erkunden. Den Krimi-Trail in Willisau gibt es erst seit ein paar Monaten. Er dauert rund zwei Stunden und kostet für maximal fünf Personen 25 Franken. Übrigens: Auch in Sursee gibt es einen Krimi-Trail. Infos gibt es hier.



Spielerisch das Städtli Willisau erkunden. Bild: Philipp Schmidli

Wäre aus der ehemaligen Kiesgrube etwas ausserhalb von Ettiswil tatsächlich – wie in den Sechzigerjahren geplant – eine grosse Abfalldeponie geworden, würde der Ort heute bestimmt nicht in dieser Auwahl erscheinen. Doch dank heftiger Widerstände gegen das Vorhaben befindet sich auf dem Areal nun seit 50 Jahren das Naturlehrgebiet Buchwald. Zahlreiche Teiche, Wiesen und Wälder bieten dort verschiedensten Pflanzen, Pilzen und Tieren einen Lebensraum. Letztere lassen sich gut beobachten; eine Libelle, die gerade ihre Eier ablegt oder quakende Wasserfrösche etwa. Verschlungene Wege führen an Erlebnis- und Infoposten für Naturinteressierte jeden Alters vorbei. Übrigens: Das schöne Wasserschloss Wyher befindet sich in unmittelbarer Nähe. Das Naturlehrgebiet ist zu Fuss ab der Busstation Ettiswil Post erreichbar. Infos gibt es hier.

Ein Laubfrosch im Naturlehrgebiet Buchwald in Ettiswil.



Bild: Roger Grütter

Wenn man die Heimat schon nicht verlassen soll, bietet sich ein Perspektivenwechsel an. Die Flying-Ranch in Triengen bietet verschiedene Rundflüge an, bei denen man neben vielem anderen auch den Kanton Luzern von oben betrachten kann. Von Triengen aus geht es nämlich in Richtung Alpen, also quer über den Kanton. Der 30-minütige Rundflug führt in die Voralpen zu Rigi und Pilatus und kostet 130 Franken pro Person. Der Rundflug «Berner Alpen» dauert 60 Minuten, hat Eiger, Mönch und Jungfrau im Angebot und kostet 230 Franken pro Person. Wem das nicht genug ist, kann bis zum Matterhorn fliegen. Dieser Rundflug dauert 90 Minuten und kostet 345 Franken pro Person. Bei jedem Flug sind drei Passagiere an Bord. Das Tragen von Schutzmasken ist im Flugzeug Pflicht. Die Flüge können relativ kurzfristig einen oder zwei Tage im Voraus gebucht werden. Bei kurzfristigen Wetterkapriolen kann der Flug verschoben werden. Infos unter info@flyingranch.ch oder unter 041 933 38 80.



Start- und Landebahn des Flugplatz Triengen.

Bild: Pius Amrein

Was gibt’s an einem heissen Sommertag Schöneres, als barfuss durchs Wasser zu waten, die Hände ins kühle Nass zu tauchen, und dies mitten in der Natur? Der Kneippgarten in Gisikon ist für die Familie in mehrfacher Hinsicht ein Erlebnis. Er bietet eine Wassertretanlage, ein Armbad und eine Gussstation. Zudem können Gross und Klein auf dem Barfusspfad Sinneseindrücke sammeln. Idyllisch gelegen in der Nähe zu den Naturschutzgebieten Feldhof und Gütsch kann man mit etwas Glück Tiere wie Frösche oder verschiedene Vogelarten entdecken. Richtig austoben können sich die Kinder auf dem Spielplatz Fröschegärtli und dem Wasserspielplatz am Wissehrlibach; die Grillstelle am Mülibach befindet sich fünf Gehminuten entfernt vom Kneippgarten. Dieser ist mit dem Bus Nr. 23 (Haltestelle Weitblick) gut erreichbar. Der Eintritt für Erwachsene 5 Franken und für Kinder 3 Franken. Der Besuch lässt sich mit einer Wanderung auf dem rund zwölf Kilometer langen Rontaler Höhenweg verbinden. Infos gibt es hier.

Kneippgarten in Gisikon. Bild: Stefan Peter

Karibik-Feeling mitten im Kanton Luzern: In Nottwil am Sempachersee gibt es das Caribbean Village in der Nähe des Paraplegiker Zentrums. Zwischen Palmen, Bananenbäumen und farbigen Häusern kann man in der Beachbar Drinks schlürfen und sich einen Snack gönnen. Bekommt man Lust, etwas Neues auszuprobieren, kann man sich gleich auf der anderen Seite der Bahngleise eine Windsurf-Stunde nehmen oder ein Stand-up-Paddle-Board mieten. Auf dem See können die Fähigkeiten dann unter Beweis gestellt werden. Je nach Coronasituation findet im August im Carribean Village auch eine Salsa Night oder ein Street-Food-Festival statt. Das Caribbean Village liegt direkt am Bahnhof Nottwil oder kann per Bus, Ausstieg an der Station Abzweigung Bahnhof, erreicht werden. Infos gibt es hier.



Caribbean Village in Nottwil. Bild: PD

Wer heisse Schlitten, dröhnende Motoren und das Rattern unter dem Sitz spüren mag, der ist in Eschenbach gut aufgehoben. Hier vermieten Walti Mattmann und Mägi Zemp sogenannte Trikes – die Kurzform für «tricycle». Dabei handelt es sich um dreirädrige Töffs, wobei das Vorderrad von einer langen Gabel geführt wird. Gas geben, kuppeln, schalten – das alles braucht zwar etwas Koordinationsvermögen, wer den Dreh aber mal raus hat, der kann das aussergewöhnliche Fahrgefühl flach über dem Asphalt geniessen. Mit dem Trike fahren kann man alleine, zu zweit oder zu dritt. Anschnallen ist genauso Pflicht wie ein Helm, 20 Jahre Mindestalter und ein Führerausweis der Kategorie B oder A. Der Mietpreis variiert saisonal und je nach gefahrenen Kilometern. Wer Last Minute bucht, kann schon ab 120 Franken pro Tag auf dieses Gefährt steigen. Infos gibt es hier.



Ein Trike. Bild: PD

Atemberaubender Sonnenaufgang auf 2350 Metern über Meer – früh aufstehen lohnt sich. Das Brienzer Rothorn ist der höchste Berg im Kanton Luzern. Auf dem Gipfel wartet ein wunderbares Panorama mit Blick auf die Berner und Zentralschweizer Alpen sowie den Brienzersee. Jeden Sonntag im Juli und August ist die Luftseilbahn Sörenberg-Brienzer Rothorn bereits frühmorgens in Betrieb. In einer 10-minütigen Fahrt geht es zur Bergstation. Für die Sonnenaufgangsfahrten gelten die normalen Sommertarife. Oben angekommen, kann man sich ein gemütliches Plätzchen suchen und dann einfach nur geniessen. Die ersten Sonnenstrahlen lassen die Landschaft in einem warmen, goldenen Licht erscheinen – echt sehenswert. Später kann man sich im Gipfelrestaurant mit einem Frühstück stärken. Hierfür ist eine Reservation erforderlich. Infos gib es hier oder unter 033 951 26 27.



Aussicht vom Brienzer Rothorn. swiss-image.ch/Ivo Scholz

Ein Steak oder Cervelats gehören zwar für viele auf den Grill wie die Butter aufs Brot. Doch wie wär’s in der seit mehreren Wochen laufenden Grillsaison mal mit etwas Abwechslung? Zum Beispiel frische Forelle – und dann noch selber gefischt. Dafür muss man weder in die Ferne schweifen, noch eine teure Angelausrüstung anschaffen. Die Familie Spielhofer lädt in Römerswil zum «Fishing on the Farm». Auf ihrem Bauernhof hat sie zwei Angelteiche angelegt. Besucher können Angelrute kostenlos ausleihen. Neulinge erhalten eine kleine Einführung und Tricks zum sicheren Fang, wie die Familie verspricht. Bezahlt wird nach Gewicht (24 Franken pro Kilo, ab vier Kilo dann noch 22 Franken das Kilo). Fischen kann man von Mittwoch bis Sonntag. Oder man bekocht sich am Wochenende (ab 10 Uhr) im Beizli Zur munteren Forelle. Infos gibt es hier.



Angelteich in Römerswil. Bild: PD

Es muss nicht immer Rambazamba sein? Im hinteren Ecken des Kantons, in Luthern Bad, wird Erholung grossgeschrieben. Im Wallfahrtsort gibt es eine heilende Quelle mit einem Arm- und Fussbad. Hier finden Sie definitiv Ihre Ruhe. Es hat auch ein Restaurant und ein kleines Selbstbedienungslädeli, welches in einer Jurte regionale Produkte anbietet. Wer denkt, dass es in Luthern Bad nicht mehr zu entdecken gibt, liegt falsch. Denn über einen Weg erreicht man nach einem zehnminütigen Marsch das Jurtendorf. Das Dorf bietet rund 75 Personen Platz zum Übernachten. Hat man noch den Drang nach Bewegung, kann man via Hinter Ey und Trachselegg den Napf erklimmen. Infos gibt es hier und hier.



Das Jurtendorf in Luthern Bad. Bild: Philipp Schmidli