Auslagerung von Luzerner Kantonsspital und Psychiatrie nimmt auch zweite Hürde Der Luzerner Kantonsrat heisst die Änderung des Spitalgesetzes in zweiter Lesung gut. Kantonsspital und Psychiatrie verbleiben im Besitz des Kantons. Dieser gibt aber Kompetenzen ab. Alexander von Däniken 27.01.2020, 10.42 Uhr

Das Luzerner Kantonsspital, im Bild das Kinderspital, soll wie die Luzerner Psychiatrie in eine AG ausgelagert werden. Patrick Huerlimann (18. November 2019)

Der Luzerner Kantonsrat heisst auch in zweiter Lesung die Änderung des Spitalgesetzes gut. Mit 90 zu 17 Stimmen beschloss das Parlament die Umwandlung des Luzerner Kantonsspitals und der Luzerner Psychiatrie in kantonseigene Aktiengesellschaften. Das schafft die Voraussetzung für eine gemeinsame Spitalregion von Luzern und Nidwalden. Der Kantonsrat hat das Geschäft im letzten Dezember in erster Lesung mit 77 zu 33 Stimmen gutgeheissen. Verlangt wurden aber noch Anpassungen.