Ausland «Die Mädchen und Frauen haben keine Träume mehr» – was Afghanen in Luzern zur Situation in ihrem Heimatland sagen Nach dem Sturz der Regierung ist die Lage in Afghanistan angespannt. Viele Menschen versuchen, zu flüchten. Eine Afghanin und ein Afghane erzählen, wie sie das Geschehen von Luzern aus erleben. Philipp Wolf 18.08.2021, 05.00 Uhr

Die Bilder und Videos von Hunderten Afghaninnen und Afghanen auf dem Rollfeld des Kabuler Flughafens gingen um die Welt. Die Menschen hoffen, dass sie in einem westlichen Land Zuflucht finden. Sie wollen vor den Taliban flüchten, die, nach 20 Jahren Unterbruch, in Afghanistan wieder an der Macht sind.

Zivilisten ausserhalb des Kabuler Flughafens.

Soltani Layeghe und Sohail Ajab Khan verfolgen diese Szenen von Luzern aus. Sie sind beide aus Afghanistan geflüchtet, pflegen aber immer noch enge Kontakte in ihr Heimatland. Was lösen die Bilder bei ihnen aus und wie sehen sie die Zukunft Afghanistans?

Layeghe, 31, seit fünf Jahren in der Schweiz, möchte ihr Foto nicht in der Zeitung sehen. Sie gibt am Telefon auf Dari, einer der Landessprachen Afghanistans, über ihre Gemütslage Auskunft, ihr Mann übersetzt. Während des Gesprächs zittert ihre Stimme, bricht immer wieder.

«Die Menschen haben Angst vor den Taliban, sie wollen irgendwie das Land verlassen. Ich habe Angst vor der Zukunft, denn es kommen dunkle Zeiten auf Afghanistan zu. Als die Taliban in den Neunzigerjahren an die Macht kamen, durfte ich nicht zur Schule gehen und Frauen durften nicht arbeiten, wir hatten keine Rechte. Und jetzt passiert dasselbe wieder. Die Frauen müssen Nikab tragen, dürfen nur mit Männern nach draussen.»

Sohail Ajab Khan zur Lage in Afghanistan: «Das Schlimmste ist, dass niemand weiss, wie es weitergehen wird, wie die Taliban reagieren werden.»

Bild: Boris Bürgisser (9. September 2020)

Khan, 28, ebenfalls seit fünf Jahren in der Schweiz, wirkt konsterniert aber gefasst. Der junge Mann versucht im Neubad in Luzern das Geschehen in seinem Heimatland auf Englisch in Worte zu fassen.

«Die Bilder vom Flughafen waren zu erwarten. Seit bekannt wurde, dass die Nato-Streitkräfte Afghanistan verlassen werden, war mir bewusst, dass schwierige Zeiten auf die Menschen zukommen würden. Es ist sehr schmerzhaft, solche Bilder mitanzusehen.»

Nun beschäftigt ihn und den Rest der Welt die bange Frage: Was kommt jetzt, da die Taliban wieder an der Macht sind?

Khan: «Das Schlimmste ist, dass niemand weiss, wie es weitergehen wird, wie die Taliban regieren werden. Werden sie sich ein wenig mässigen? Oder werden sie auftreten wie vor 20 Jahren und einfach machen, was sie wollen, und die Afghaninnen und Afghanen sind ihnen schutzlos ausgeliefert? Diese Ungewissheit bedrückt die Menschen extrem, und die Angst, dass sich die Taliban nicht verändert haben, ist riesig.»

Layeghe hingegen verspürt keine Ungewissheit. Als sie sich ausmalt, wie es den Mädchen und Frauen unter den Taliban ergehen wird, beginnt sie zu weinen.

Layeghe: «Ich mag nicht alles erzählen, das ist zu traurig. Ich habe beispielsweise Kontakt mit einer Freundin. Sie war 15 Jahre lang in der Schule und an der Universität. Die Taliban sagen, Mädchen bis 12 Jahre dürften weiterhin zur Schule. Alle, die älter sind, dürfen nicht mehr zur Schule. So oder so schicken die Eltern ihre Mädchen aus Angst nicht mehr zur Schule. Sie haben Mitglieder der Taliban gefragt, was sie jetzt tun sollen. Die Antwort war: ‹zu Hause bleiben›. Die Mädchen und Frauen haben keine Träume mehr. Sie können rein gar nichts machen. Sie müssen heiraten und zuhause bleiben.»

Khan kann es kaum fassen, wie schnell die Taliban das ganze Land wieder unter ihre Kontrolle gebracht haben. Ungläubig erwähnt er die Afghanischen Streitkräfte, die, zumindest auf dem Papier, 300'000 Mann stark hätten sein sollen. Längst schwingt Zynismus in seiner Stimme mit. Die Weltmacht USA müsse nun akzeptieren, dass sie von 80'000 Taliban-Kämpfern besiegt worden sei, sagt er.

Khan: «Es schmerzt, wie die Afghaninnen und Afghanen vom Westen im Stich gelassen werden, auch wenn man selbst an einem sicheren Ort ist.»

Layeghe: «Die Amerikaner, der Westen, sie haben uns alleine gelassen. Jetzt herrscht Unsicherheit und wir haben Angst vor der Zukunft.»

Beide sagen sie, der Westen müsse die Taliban unter Druck setzen, damit diese die Afghaninnen und Afghanen besser behandeln als während ihrer letzten Herrschaft.

Khan: «Die Schweiz, Europa, die Vereinten Nationen sollten den Afghaninnen und Afghanen nun zur Seite stehen.»

Khan selbst will sobald wie möglich nach Afghanistan reisen und den Menschen vor Ort helfen. Wann es so weit sein wird, ist ungewiss. Einerseits muss er abwarten, wie die Taliban mit Rückkehrern umgehen. Andererseits verfügt er in der Schweiz derzeit nur über eine F-Bewilligung, muss also als vorläufig Aufgenommener im Land bleiben.

Layeghe, die wie ihre ganze Familie ebenfalls über eine F-Bewilligung verfügt, möchte auf keinen Fall zurück in ihr Heimatland:

«Ich weiss nicht, was ich tun würde, wenn es irgendwann hiesse, dass ich zurück nach Afghanistan muss. Ich habe einen Sohn und ein Mädchen. Ich habe Angst, was mit dem Mädchen passiert, wenn ich jemals nach Afghanistan zurück muss.»