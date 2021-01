Auslandschweizer SP fordert mehr politische Rechte für 5600 Luzerner Stimmbürger Auslandschweizer können an eidgenössischen, nicht aber an kantonalen Abstimmungen teilnehmen. Das muss sich ändern, fordert die Willisauer SP-Kantonsrätin Anja Meier. Hat ihre Motion Erfolg, würde Luzern mit dem Zentralschweizer Pionierkanton Schwyz gleichziehen. Lukas Nussbaumer 30.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Mann bringt sein Stimmcouvert ins Urnenlokal der Stadt Luzern. Bild: Dominik Wunderli (19. Mai 2019)

Die rund 5600 Luzernerinnen und Luzerner, die im Ausland leben, sind gegenüber ihren Mitbürgern in der Heimat benachteiligt. Sie dürfen sich zwar zu eidgenössischen Vorlagen äussern und die Nationalräte wählen. Von kantonalen Geschäften und den Ständeratswahlen sind sie jedoch ausgeschlossen. So, wie in 15 anderen Kantonen der Schweiz, die sich ebenfalls an den Mindestvorgaben des Bundes aus dem Jahr 1992 orientieren.

In zehn Kantonen können Auslandschweizerinnen und -schweizer auch auf Kantonsebene mitbestimmen. Neben Schwyz als einzigem Zentralschweizer Kanton sind dies Genf, Neuenburg, Freiburg, Bern, Solothurn, Jura, Baselland, Graubünden und das Tessin. In Zürich und im Aargau dürfen die im Ausland lebenden Bürger ihre Ständeräte wählen.

Anstrengungen, die politischen Rechte für die insgesamt mehr als 770'000 Auslandschweizer auszuweiten, gab es immer wieder. Beispielsweise im Kanton Schwyz, wo das Stimmvolk 1999 eine Gesetzesänderung mit knapp 18'000 Ja-Stimmen zu etwas über 14'000 Nein-Stimmen befürwortete. Seither können die rund 2100 im Ausland lebenden Schwyzerinnen und Schwyzer auch auf Kantonsebene mitreden. Im Kanton Zug hingegen scheiterte das gleiche Anliegen 2009, als der Kantonsrat eine Motion der SP trotz Zustimmung der Regierung ablehnte.

In Belgien und Russland ohne Einfluss auf kantonale Vorlagen

Anja Meier Bild: PD

Nun nimmt die Willisauer SP-Kantonsrätin Anja Meier im Kanton Luzern einen Anlauf, um Auslandschweizern die Mitbestimmung auf Kantonsstufe zu ermöglichen. Die 23-Jährige bezeichnet ihre eben eingereichte und von Grünen und Grünliberalen unterstützte Motion als «Mittel, um die Demokratie auszubauen». Das sei wichtig, weil sich immer mehr junge Leute für einen temporären Aufenthalt im Ausland entscheiden würden. Das Mitglied der staatspolitischen Kommission redet aus Erfahrung: Meier hat während eineinhalb Jahren in Belgien und Russland für das eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten gearbeitet, konnte in dieser Zeit also nicht über kantonale Vorlagen abstimmen.

Für die seit dem September 2020 im Kantonsrat politisierende Willisauerin, die in Genf Europastudien und Europarecht studiert, sprechen weitere Gründe für eine Ausweitung der politischen Rechte. So würden sich viele Auslandschweizer nach wie vor mit dem Kanton Luzern verbunden fühlen und sich deshalb auch für kantonale Geschäfte und Wahlen interessieren. «Das geschieht nicht nur aus reiner Heimatverbundenheit, sondern auch im Hinblick auf eine mögliche Heimkehr.»

Seit dem Wegfall von E-Voting ist die Stimmbeteiligung eingebrochen

Für die Mitbestimmung auf kantonaler Ebene spreche auch eine mögliche Erhöhung der Stimmbeteiligung. Diese ist seit dem Wegfall des E-Votings im Sommer 2019 regelrecht eingebrochen und beträgt seither nur noch rund die Hälfte des kantonalen Durchschnitts. Auch bei den Nationalratswahlen im Oktober 2019 ging die Beteiligung der Auslandschweizer im Vergleich zu 2015 um einen Drittel auf tiefe 23,4 Prozent zurück.

Dazu kommen seit dem Ausbruch von Corona gehäuft auftretende Zustellungsprobleme der Post im Ausland: Immer mehr Auslandschweizer erhalten ihre Abstimmungsunterlagen sehr spät oder ihre Rücksendung mit der Stimmabgabe bleibt lange unterwegs – mit ärgerlichen Folgen: Allein bei der letzten Abstimmung von Ende November trafen rund 100 Kuverts von Auslandschweizern zu spät bei der Abteilung Gemeinden des Justiz- und Sicherheitsdepartements ein, wie Abteilungsleiterin Kathrin Graber auf Anfrage sagt. Im Verhältnis zu den insgesamt 1416 abgegebenen Stimmen aus dem Ausland waren dies sieben Prozent, die zu spät in Luzern eintrafen und nicht berücksichtigt werden konnten. Die Abteilung Gemeinden fungiert im Kanton Luzern als Urnenbüro für die im Ausland lebenden stimmberechtigten Luzernerinnen und Luzerner.

Recht auf mehr Mitbestimmung ist höher zu gewichten als der Mehraufwand

Laut Anja Meier wäre der administrative Mehraufwand für die Ausweitung des Stimmrechts auf die Kantonsebene «gering». Schliesslich seien die Auslandschweizer im kantonalen Stimmregister erfasst, und die Abteilung Gemeinden müsste zu den sowieso zugestellten eidgenössischen Unterlagen nur noch die kantonalen mit ins Kuvert einpacken. Wie hoch der Aufwand effektiv ist, wird laut Kathrin Graber von der Abteilung Gemeinden die Regierung in ihrer Antwort auf Meiers Motion darlegen. Sicher müsse man aber mit höheren Druck- und Portokosten sowie zusätzlichem Personalaufwand beim Auszählen der Stimmen rechnen.

Dieser Mehraufwand, sind sich Anja Meier und die Auslandschweizer-Organisation in Bern einig, sei zu Gunsten der staatspolitischen Wertschätzung für die «Fünfte Schweiz» in Kauf zu nehmen. Jézael Fritsche, Kommunikationsleiterin der Auslandschweizer-Organisation, sagt denn auch: «Es geht um politische Rechte, die einem mit der Staatsbürgerschaft zustehen. Es dürfen keine finanziellen Argumente in die Waagschale gelegt werden.»

Fritsche würde sich wünschen, wenn in weiteren Kantonen politische Anstrengungen unternommen würden, um die Auslandschweizer stärker ins kantonale Geschehen einzubinden. Der Flickenteppich in der Schweiz sei «unbefriedigend». Es sei das Ziel ihrer Organisation, das Stimmrecht allen in einem Stimmregister eingetragenen Auslandschweizerinnen und -schweizern zu ermöglichen.