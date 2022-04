FCSG-Chaoten ziehen Notbremse: ÖV in Luzern unterbrochen

Ausschreitungen Wie FCSG-Chaoten mit dem Ziehen der Notbremse für einen Totalunterbruch im Luzerner Regional- und Fernverkehr sorgten Schlechte Verlierer? FCSG-Chaoten haben nach der Niederlage in Luzern erneut für Scharmützel gesorgt. Kurz nachdem der Extrazug in Richtung Ostschweiz losgefahren war, zogen sie die Notbremse, stiegen aus und bewarfen Polizisten mit Böllern und Petarden. Der Zwischenfall sorgte für einen Totalunterbruch im Luzerner Bahnverkehr. Stephanie Martina Jetzt kommentieren 19.04.2022, 12.21 Uhr

Im vergangenen Herbst randalierten FCSG-Anhänger in Luzern und verursachten erheblichen Sachschaden. Daraufhin distanzierte sich die Fanszene von den Chaoten und schrieb auf einem Flyer zu Verhaltensgrundsätzen bei Auswärtsspielen unter anderem das:

«Die Notbremse ist kein Spielzeug und darf nur im äussersten Notfall betätigt werden!»

Jetzt ist genau das trotzdem wieder passiert.

Nachdem die Anhänger des FC St.Gallen um 16.59 Uhr in den Extrazug gestiegen waren, sei um 17.01 Uhr die Notbremse gezogen worden, sagt Urs Wigger, Mediensprecher der Kantonspolizei Luzern. Der Zug sei zum Stillstand gekommen, und rund 60 Personen hätten ihn verlassen. Sogleich hätten sie damit begonnen, Böller, Knallpetarden und Steine gegen die Häuser und die Polizisten zu werfen. Die Polizei habe Gummischrot und Tränengas einsetzen müssen, sagt Wigger.

Nach kurzer Zeit habe sich die Situation jedoch beruhigt, und die FCSG-Anhänger hätten den Zug wieder bestiegen. Über mögliche Verletzte sei nichts bekannt. Ebenso könne der entstandene Sachschaden noch nicht beziffert werden.

Dass es zu Ausschreitungen kommen könnte, liess am Nachmittag bereits ein Transparent der St.Galler Fans am Stadion vermuten:

Bild: Leserreporter

Dutzende Züge betroffen

Dass die mitgereisten St.Galler Fans die Notbremse zogen, ist vor allem auch für die SBB ein Ärgernis. Denn der Stillstand des Fanzuges führte zu einem kurzen Totalunterbruch mit entsprechenden Zugausfällen, Wendungen und Verspätungen im Luzerner Regional- wie auch Fernverkehr. Davon seien Dutzende Züge betroffen gewesen, teilen die SBB mit. Wie viele Passagiere von den Einschränkungen betroffen waren, lässt sich laut den SBB nicht beziffern.

Ebenfalls sei unklar, wie hoch die Kosten für den Zwischenfall sind. Die SBB stellten in diesem Fall, wenn der Verursacher nicht bekannt sei, einen Strafantrag gegen Unbekannt, heisst es auf Anfrage. Die Ermittlungen würden damit zur Polizei übergehen. Für das Ziehen der Notbremse muss mit einer Busse von bis zu 100’000 Franken gerechnet werden.

Immer wieder Vandalismus

Beim letzten Gastspiel der St.Galler in Luzern im Oktober 2021 – auch damals fuhr man als Verlierer heim – wüteten die FCSG-Chaoten nach Spielschluss in den sechs Extrabussen, welche die Anhänger vom Stadion zurück zum Bahnhof brachten. Sie schlugen eine Seitenscheibe komplett ein, demolierten drei Türen, rissen Sitzflächen heraus, brachten Schmierereien an und zerkratzten mit Nothämmern weitere Scheiben.

Die demolierte Tür eines Luzerner Busses. Bild: PD

Zwei der Fahrzeuge waren danach in einem solchen Mass zerstört, dass sie nicht mehr fahrbar waren. Sämi Deubelbeiss, Leiter Kommunikation der Verkehrsbetriebe Luzern, sagte im Herbst auf Anfrage:

«Ein Vorfall mit solch massiven Sachbeschädigungen bei Matchtransporten von Gästefans des FC St.Gallen kam in unseren Bussen schon lange nicht mehr vor.»

Doch die Fans aus dem Umfeld des FC St.Gallen randalierten nicht nur in den Bussen. Am Bahnhof angekommen, zündeten sie – wie bereits vor dem Spiel – Böller und Petarden, teilweise wurden diese gemäss der Kantonspolizei Luzern sogar gegen Einsatzkräfte geworfen. Die Polizei ihrerseits antwortete auch damals mit Gummischrot.

Ein herausgerissener Sitz. Bild: PD

Verein und Fanszene distanzierten sich von Chaoten

Nach diesen Vorfällen vom vergangenen Herbst reagierten der FC St.Gallen und die Fanszene. Der FCSG teilte in einer Stellungnahme mit, dass man diese Vorfälle zutiefst bedauere und man jegliches «personengefährdende Verhalten» aufs Schärfste verurteile, unabhängig davon, ob dies im Stadion oder ausserhalb geschehe. Weiter betonte der Verein:

«Ein solches Verhalten wird seitens des FC St.Gallen in keiner Weise toleriert und fügt dem Verein einen enormen Schaden zu.»

Auch die Fanszene distanzierte sich von den Chaoten. Beim nächsten Auswärtsspiel in Basel zirkulierte ein Flyer der aktiven St.Galler Fanszene mit dem Titel «Verhaltensgrundsätze im Extrazug und an Auswärtsspielen». Einleitend wurde in Erinnerung gerufen, dass die SBB unabhängig von der Anstosszeit und der Distanz zum Spielort einen Extrazug führen, was im Ausland mitnichten der Fall sei. In der Folge wurden die Sachbeschädigungen und Angriffe auf die Polizei in Luzern als «feige» und «sinnlos» bezeichnet, bevor diverse Verhaltensgrundsätze aufgelistet wurden.

Der Flyer mit den Verhaltensgrundsätzen. Bild: PD

Das Statement schliesst mit einer klaren Ansage:

«Wir sind als aktive Fanszene nicht länger bereit zuzuschauen, wie einige wenige Halbstarke unsere mühsam erkämpften Freiheiten leichtsinnig und fahrlässig aufs Spiel setzen.»

Man werde deshalb zukünftig allfällige Verstösse gegen die Interessen und die erwähnten Grundsätze konsequent und mit harter Hand verfolgen und fehlbare Personen ohne Vorwarnung zur Rechenschaft ziehen.

Liga denkt laut über Schliessung der Gästesektoren nach

Fredy Fässler, St.Galler Justizdirektor und oberster kantonaler Polizeidirektor der Schweiz. Bild: Benjamin Manser

Nicht nur in Luzern richteten Fans Ende Oktober massive Zerstörung an. Am selben Wochenende kam es zu Krawallen rund ums Zürcher Derby, als FCZ-Anhänger mit Hilfe einer Leiter aus ihrem Sektor stürmten und Pyros Richtung GC-Ultras warfen. Beide Vorfälle sorgten dafür, dass die Swiss Football League eine Debatte über die Schliessung der Gästesektoren und personalisierte Tickets lancierte. In einem Interview sagte der oberste kantonale Polizeidirektor, der St.Galler Regierungsrat Fredy Fässler, dass man das Gewaltproblem rund um Fussballspiele endlich lösen müsse.

«Wir müssen die Ausschreitungen zum Anlass nehmen, um mit noch grösserer Verbindlichkeit gesamtschweizerische Lösungen zu diskutieren.»

Es müsse generell darum gehen, wie verhindert werden könne, dass jedes Wochenende Hundertschaften Polizisten Einsatz leisten müssten, um sichere Fussballspiele zu gewährleisten. Das erwarte auch die Bevölkerung, so Fässler.

Eine von der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) eingesetzte Taskforce soll in diesem Frühling mögliche Lösungen präsentieren. Dazu zählen insbesondere die Ausweispflicht und Kombitickets oder allenfalls wirksame Alternativen im Bereich der Fantransporte.

