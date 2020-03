«Aussergewöhnlicher Todesfall»: Grosses Polizeiaufgebot bei der «alten Jugi» in der Stadt Luzern An der Sedelstrasse in der Stadt Luzern ist ein Verbrechen geschehen. Seit den frühen Morgenstunden ist die Polizei vor Ort. Sandra Monika Ziegler 26.03.2020, 08.47 Uhr

Mehrere Anwohner an der Sedelstrasse in der Stadt Luzern sind heute in den frühen Morgenstunden durch ein Grossaufgebot der Luzerner Polizei aus dem Schlaf aufgeschreckt. Mehrere Kastenwagen, Zivil- und Polizeiautos fuhren an die Sedelstrasse, zur alten Jugendherberge.