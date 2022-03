Museum Sankturbanhof Sursee: Enthüllen und Verhüllen

Kunst Enthüllen und Verhüllen im Sankturbanhof Im Museum Sankturbanhof Sursee ist eben eine Doppelausstellung eröffnet worden: «Die Badi» und «Im Kabinett: Ester Vonplon». Hannes Bucher 24.03.2022, 05.00 Uhr

Es fröstelt einen, während man die Installation im Schaufenster des Sankturbanhof in Sursee betrachtet. Der geöffnete Sonnenschirm, der Gartenstuhl und die Badehose wollen aber seit Mitte März auch nicht direkt zum Baden einladen, sondern vielmehr den Betrachter animieren, ins Museum einzutreten, in «Die Badi» einzutauchen. So ist die neue Ausstellung, oder vielmehr der erste Teil der aktuellen Doppelausstellung, übertitelt.

«Die Badi» im Sankturbahnhof Sursee. Bild: Dominik Wunderli (Sursee, 23. März 2022)

Die zweite Ausstellung lehnt sich im erweiterten Sinn inhaltlich auch ans Baden an: Während es beim «Baden» auch ums Ablegen der Kleider, ums «Enthüllen» geht, führt die zweite Ausstellung «Im Kabinett: Ester Vonplon» fotokünstlerisch in die Alpen. Dabei sind das «Verhüllen», konkret das Einpacken von Gletschern in Planen und dessen fotografische Verarbeitung, ein Thema der Künstlerin.

Einpacken von Gletschern in Planen: Das Thema von Ester Vonplon. Bild: Dominik Wunderli (Sursee, 23. März 2022)

Badetücher und strikte Verbote

Es ist ein spannender Rundgang in die Welt des Badens, auf den der Sankturbanhof einlädt. Am Beispiel des Surseer Strandbades wird dabei stellvertretend aufgezeigt, was es einst hiess, eine Badeanstalt am offenen Gewässer zu bauen – konkret auch, wie viel dies bei Behörden und der Bevölkerung zu reden gab. «Das Baden im Fluss oder See, wie wir es heute kennen und lieben, ist bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts keine Selbstverständlichkeit», führte Kuratorin Sarah Wirth aus. Erst mit den aufgeklärten Ideen über Gesundheit und Hygiene habe das Baden als «allgemein gesellschaftsfähig» gegolten – wenn auch «von der Kirche und den Behörden sorgsam beobachtet». In Sursee entstand erst 1921 eine öffentliche Badeanstalt an der Sure – später als anderswo in der Schweiz. Bald schon verlagerte sich das Baden von diesem ersten Standort bei der «Rossschwänki» unterhalb der Brauerei an den Sempachersee. Frauen und Männer schwammen da bis 1961 an zwei getrennten Badeplätzen.

Erst 1961 ersetzte ein «gemischt-geschlechtliches Strandbad» die beiden bis dahin provisorischen Badeanstalten. Das Baden unterstand aber strenger behördlicher Regelung. Die Ausstellung illustriert diesen spannenden Entstehungsprozess von einst bis in die Gegenwart auf leicht bekömmliche und gerade dadurch spannende und einladende Art und Weise, mannigfaltig angereichert und garniert mit Beispielen einstiger Vorschriften, Geboten und Verboten – mit Plandokumentationen, Flugblättern, Aufrufen an die Bevölkerung und Requisiten. Da sind Badetücher ausgelegt, Badebekleidung ist aufgelegt; Tonträger, Illustrationen, zeitgenössische Fotos lassen staunen und den heutigen Betrachter auch mal schmunzeln.

Es wartet noch mehr auf die Besucher: So eröffnet etwa die Unterwasserfotografin Heidi Hofstetter neue, faszinierende Unterwasserwelten; Fischsterben und Fischzucht sind Thema, über den Sempachersee als Lebens- und Durchzugsraum von Wasservögeln gibt es Spannendes zu vernehmen und im Museumsgarten lädt ein Floss zum Verweilen ein.

Welt unter «Leichentüchern»

Mysteriös und rätselhaft wirken die abstrakten Schwarz-Weiss-Landschaften der Bündner Fotokünstlerin Ester Vonplon in der zweiten Ausstellung. Sie entführt den Betrachter fotokünstlerisch in die Bündner Berg- und Gletscherwelt. «Wie Leichentücher» sieht sie die Abdeckplanen, welche im «aussichtslosen Kampf gegen die Gletscherschmelze» eingesetzt werden.

Sie lässt in ihrer Arbeit Landschaften entstehen, aus denen allmählich gewaltige Eis- und Schneemassen hervortreten. Unterlegt mit Musik von Stefan Eichers «Gletschermilch» entsteht ein subtiles Requiem auf diese entschwindende Welt.