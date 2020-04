Ausweichmanöver wegen Spurwechsel auf der A2 führt zu Kollision zweier Autos Auf der Autobahn A2 in Luzern ist es zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Grund war ein Ausweichmanöver eines Autos. Der Lenker dieses Fahrzeugs fuhr ohne anzuhalten weiter. 17.04.2020, 12.17 Uhr

(zim) Am Donnerstag fuhren zwei Autofahrer kurz vor 16.45 Uhr auf der Autobahn A2 in Luzern Richtung Norden. Rund 300 Meter nach dem Reussporttunnel wechselte ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrendes Auto mit Solothurner Kontrollschildern unvermittelt die Fahrspur, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Dies führte zu einem Ausweichmanöver des auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Autos.