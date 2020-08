Auswertung der letzten eidgenössischen Abstimmungen zeigt: Die Nein-Sager im Kanton Luzern wohnen auf dem Land In den Wahlkreisen Entlebuch und Willisau ist der Nein-Stimmen-Anteil bei eidgenössischen Abstimmungen am höchsten. Lukas Nussbaumer 17.08.2020, 05.00 Uhr

Der 27. September wird einer der spannendsten Abstimmungssonntage der letzten Jahrzehnte – und einer der intensivsten. Das Luzerner Volk kann über sechs Vorlagen, davon fünf eidgenössische, befinden. Über eine derartige Fülle von Geschäften durfte das Volk letztmals am 11. März 2012 und am 30. November 2008 entscheiden. Auch damals ging es jeweils um fünf nationale und eine kantonale Vorlage. Grund genug, die Nein-Stimmen-Anteile der 82 Luzerner Gemeinden bei den 15 letzten eidgenössischen Geschäften unter die Lupe zu nehmen (siehe Grafik).

Sechs dieser Vorlagen stammten aus linken Kreisen oder wurden von diesem Lager bekämpft – alle wurden abgelehnt. Bei vier Geschäften gab es Opposition von rechts oder es handelte sich um eine Initiative aus diesem Spektrum – auch sie scheiterten allesamt. Die restlichen Vorlagen sind nicht dem Links-Rechts-Schema zuzuordnen oder mussten wegen Verfassungsänderungen zwingend dem Volk unterbreitet werden. Bei den sechs letzten kantonalen Abstimmungen standen vier Mal linke Initiativen zur Debatte, die wie die nationalen Geschäfte aus dem linken Spektrum ebenfalls alle verworfen wurden (siehe Box).

Finanzreform verzerrt das Bild bei kantonalen Abstimmungen Seit 2018 gab es nur 6 kantonale Abstimmungen – im Gegensatz zu 15 auf eidgenössischer Ebene. Die Rangliste der Gemeinden mit den höchsten Nein-Stimmen-Anteilen präsentiert sich aber nicht nur aus diesem Grund anders als auf Bundesstufe. Zwei weitere Punkte wirbeln das Ranking vor allem im Mittelfeld gehörig durcheinander. So die Tatsache, dass die Aufgaben- und Finanzreform (AFR) 18 auch in ländlichen Gemeinden wie Wauwil oder Eich oder in den Seegemeinden Vitznau, Weggis und Greppen auf grossen Widerstand stiess und diese Kommunen deshalb einen höheren durchschnittlichen Nein-Stimmen-Anteil aufweisen als bei den nationalen Vorlagen. Dazu kommt die Herkunft der Abstimmungsgeschäfte: Vier der sechs kantonalen Vorlagen stammten aus linken Kreisen, zwei davon – nämlich die AFR 18 und das neue Energiegesetz – waren Geschäfte der Regierung, die im Gegensatz zu den von linker Seite ergriffenen Initiativen von den Stimmbürgern angenommen wurden. Von den 15 eidgenössischen Vorlagen hingegen sind bloss deren 6 der politisch linken Seite zuzuordnen oder wurden von diesem Lager bekämpft. Deshalb liegt der durchschnittliche Nein-Anteil aller Gemeinden auf Kantonsstufe mit 60,1 Prozent deutlich höher als auf nationaler, wo dieser Wert bei 51,2 Prozent liegt. Das sind die zehn Gemeinden mit den höchsten Nein-Anteilen bei den Luzerner Abstimmungen: Wauwil: 79,0 Prozent, Gettnau: 74,1, Eich: 72,5, Hasle: 71,8, Doppleschwand: 71,2, Menznau und Entlebuch: je 70,9, Egolzwil: 70,8, Flühli: 70,5, Escholzmatt-Marbach: 70,1. Nein- und Ja-Sager auf beiden Stufen fast deckungsgleich Immerhin sieben dieser Gemeinden gehören auch zur Top-10-Liste bei den eidgenössischen Geschäften (siehe Grafik oben). Nur in Wauwil, Eich und Egolzwil waren die Nein-Stimmen-Anteile auf nationaler Stufe tiefer. Bei den Ja-Sagern zeigt sich ein ähnliches Bild: Acht der zehn Gemeinden mit den höchsten Ja-Anteilen sind auf nationaler und kantonaler Ebene deckungsgleich, nämlich Luzern (zwei Mal an der Spitze), Horw, Kriens, Adligenswil, Emmen, Sursee, Ebikon und Buchrain. (nus)

Genau im Durchschnitt – der Sonderfall Oberkirch

Angeführt wird das Lager der Nein-Sager von der Hinterländer Gemeinde Luthern. Das 1300-Seelendorf liegt mit einem durchschnittlichen Nein-Stimmen-Anteil von 61,5 Prozent knapp vor Flühli, der flächenmässig grössten Luzerner Gemeinde. Dann folgt Menznau, das wie Luthern zum Hinterland und zum Wahlkreis Willisau zählt.

Von den Top 30 der Nein-Sager gehören lediglich fünf Gemeinden nicht zu den Wahlkreisen Entlebuch und Willisau. Oder anders formuliert: Auf der Landschaft werden Abstimmungsfragen viel öfter mit Nein beantwortet als in städtischen Gebieten. Die tiefsten Nein-Stimmen-Anteile weisen denn auch die Stadt Luzern, Adligenswil, Kriens, Horw, Sursee, Emmen und Ebikon aus – in dieser Reihenfolge.

Ein Sonderfall ist Oberkirch, das bei den eidgenössischen und den kantonalen Abstimmungen annähernd die gleichen Nein-Stimmen-Anteile aufweist wie in den kantonalen Mittelwerten. Salopp: In der Gemeinde am Sempachersee, die auf der einen Seite fast mit Sursee zusammengewachsen ist und die Richtung Süden viel Grün bietet, leben die Durchschnittsluzerner, die 4800 «Bünzlis» des Kantons.

Drei Gemeinden, drei Politiker der CVP – und drei Erklärungen

Alois Huber,, Gemeindepräsident von Luthern. Bild: PD

Der Luthertaler Gemeindepräsident Alois Huber deutet den höchsten Nein-Stimmen-Anteil seiner Gemeinde nicht als negativ. «Wir sind sicher eher kritisch eingestellt gegenüber dem, was von ‹Bern› kommt. Aber grundsätzlich sind wir offene Leute und denken vorwärts.»So werte er auch die Zustimmung zum höheren Steuerfuss des Kantons im Mai 2017. «Wir hatten damals mit über 70 Prozent den höchsten Ja-Stimmen-Anteil im Kanton», sagt der CVP-Politiker, der seit vier Jahren Gemeindepräsident ist und der in diesem Frühjahr im Amt bestätigt wurde. Zudem werde an den im Vergleich zu anderen Gemeinden gut besuchten Gemeindeversammlungen kaum je eine Vorlage abgelehnt. «Das zeugt vom Vertrauen der Bürger in den Gemeinderat.» Ernst Roth, dem Gemeindepräsidenten von Oberkirch, ist auch schon aufgefallen, dass die Abstimmungsresultate in seiner Gemeinde oft beinahe identisch sind mit den kantonalen und nationaen Durchschnittswerten. Er führt dies auf die ausserordentliche Entwicklung von Oberkirch zurück – keine andere Luzerner Gemeinde ist seit 1991 so stark gewachsen, die Einwohnerzahl hat sich mehr als verdoppelt. «Dadurch hat sich eine breite Bevölkerungsstruktur gebildet, in der viele Interessen Platz finden», sagt der CVP-Politiker.

Ursi Burkart und Ernst Roth Bilder: LZ

Ursi Burkart und Ernst Roth verbindet zweierlei: Beide gehören der CVP an, und beiden treten Ende August als Gemeindepräsidenten ab. Während Roth der Luzerner Durchschnittsgemeinde vorsteht, präsidiert Burkart mit Adligenswil jene Kommune, die nach der Stadt Luzern den tiefsten Nein-Stimmen-Anteil aufweist. Burkart sagt, das Abstimmungsverhalten der Adligenswiler sei «eher mitte-links einzuordnen». Der vergleichsweise hohe Ja-Stimmen-Anteil könnte deshalb mit den vielen aus dem linken Lager stammenden Vorlagen zu tun haben. Nichts zu tun hätten die Stimmen-Anteile mit der Offenheit der Menschen, ist sich Burkart mit dem Luthertaler Amtskollegen Alois Huber einig. Burkart: «Ich würde nicht sagen, dass die Adligenswilerinnen und Adligenswiler generell offener sind gegenüber Neuem als die übrige Bevölkerung des Kantons.»