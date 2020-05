Auszahlungen wegen Kurzarbeit: Luzern benötigt mehr Zeit für die Bearbeitung

Bei WAS Ausgleichskasse Luzern sind bis am 7. Mai 6485 Gesuche für eine Corona-Erwerbsersatzentschädigung eingegangen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die neu geschaffene Corona-Erwerbsersatzentschädigung richtet sich an Eltern, Selbstständige und Personen in Quarantäne. Sie wird durch die Ausgleichskassen ausgerichtet. Diese neue Entschädigung hat laut WAS Ausgleichskasse zu einem massiven Mehraufwand geführt, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Ausgleichskassen hätten gleichzeitig wie die Bevölkerung von den Massnahmen erfahren. «Es gab keine Vorlaufzeit.» Bisher seien Leistungen in der Höhe von 12,3 Millionen Franken ausgerichtet worden. Bis jetzt wurden 75 Prozent der Gesuche bearbeitet. (rt)