Auszeichnung Dieser Schinken ist ein echter Entlebucher – und jetzt sogar preisgekrönt Ganze 154 Tage reift der Schinken der Metzgerei Giger in Entlebuch. Für diese Ausdauer wurde der Familienbetrieb nun belohnt: Ihr Entlebucher Schinken wurde zum Regionalprodukt des Jahres gekürt. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 05.05.2022, 11.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wo Entlebuch draufsteht, ist auch Entlebuch drin. Zumindest gilt dies für den Schinken der Metzgerei Giger aus Entlebuch, der jüngst durch eine Publikumswahl des Vereins «Das Beste der Region» zum Regionalprodukt des Jahres 2022 ausgezeichnet worden ist. «Das Fleisch stammt von verschiedenen Lieferanten aus dem Entlebuch», sagt Metzger Willi Giger, der den Betrieb in zweiter Generation seit 15 Jahren mit seiner Frau Irene führt.

Willi und Irene Giger mit ihrer Eigenkreation, dem Entlebucher Schinken. Patrick Hürlimann (Entlebuch, 4. Mai 2022)

Geräuchert wird der Schinken in der hauseigenen Räucheranlage. Ganze 154 Tage dauert es, bis der Schinken fertig gereift ist. Die Idee zum Entlebucher Schinken kam dem Metzger im Winter 2020/21. Vorbild war der Südtiroler Schinkenspeck. Aufgrund der Reifezeit mussten die Gigers ziemlich lange auf das Ergebnis warten. «Im Juni 2021 war die erste Serie fertig, Ende August startete mit einer Degustation der Verkauf», erzählt Giger, der erwähnt, dass er für das Experiment «ein gewisses Risiko» eingegangen sei. Wäre der Schuss nach hinten losgegangen, wäre die Warterei umsonst gewesen.

So weit ist es nicht gekommen, der Entlebucher Schinken ist im Laden der Metzgerei im Dorfkern bereits eine etablierte Grösse. «Wir haben schon beim ersten Probieren gemerkt, dass er super schmeckt», erzählt Irene Giger. Für den speziellen Gout arbeitet Willi Giger mit einer Gewürzmischung, die natürlich geheim bleibt. «Wir produzieren aktuell rund 300 Schinken pro Jahr, Tendenz steigend» so der Metzger, der mit dem Absatz zufrieden ist.

Der Entlebucher Schinken überzeugte eine Fachjury und auch das Publikum. Patrick Hürlimann (Entlebuch, 4. Mai 2022)

Gegen Teemischung aus Bern und Rotwein aus dem Aargau

Die jüngst errungene Auszeichnung soll helfen, den Verkauf weiter anzukurbeln. Im Verein «Das Beste der Region» sind regionale Marken aus den Kantonen Aargau, Bern, Jura, Solothurn, Zürich und der Zentralschweiz vertreten. Insgesamt sind Produkte von 880 verschiedenen Produzenten mit dem Gütesiegel zertifiziert. Bei der Wahl zum Regionalprodukt des Jahres wählte eine Fachjury vier Produkte für das Finale aus, das schliesslich durch eine Publikumswahl im Internet entschieden wurde.

Neben dem Entlebucher Schinken waren eine Teemischung aus dem Kanton Bern, ein Rotwein aus dem Aargau sowie ein Bioalpkäse aus Giswil nominiert. Für Irene Giger war vor allem die Giswiler Konkurrenz speziell – sie stammt aus der Obwaldner Gemeinde und kennt die Käseproduzenten. «Trotz meiner Herkunft haben wir sicher keine einzige Stimme aus Giswil erhalten», sagt sie lachend.

Nähe zum Produzenten wird immer wichtiger

Den Boom um regionale Produkte spüren auch die Gigers. Zuletzt war der Familienbetrieb mit einem Stand an der Luga vertreten. «Der Hauptteil unseres Standes war dem Entlebucher Schinken gewidmet», sagt Irene Giger. Dabei habe sie gemerkt: «Für die Kundinnen und Kunden ist die Nähe zum Produzenten immer wichtiger. Sie wollen wissen, was in einem Produkt drin ist.»

Der Betrieb der Metzgerei Giger verfügt über eine eigene Räucherkammer. Patrick Hürlimann (Entlebuch, 4. Mai 2022)

Für den neuen Schinken hat das Metzgerpaar mit Hilfe einer Luzerner Agentur professionelle Fotos für eine Werbekampagne geschossen. «Neben einer eigenen Website sind wir auch auf Facebook und Instagram vertreten», sagt Irene Giger. «Das Internet wird immer wichtiger.» Bald folgt allerdings kein virtueller, sondern ein physischer Schritt: Gigers bauen ihren Betrieb aus, allen voran die Ladenfläche soll grösser werden. Willi Giger: «Wir platzen aus allen Nähten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen