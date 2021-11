Silvano Buob: Trotz Rollstuhl eine Handwerker-Lehre absolviert

Auszeichnung «Ein Büro-Job wäre nichts für mich»: Silvano Buob hat trotz Rollstuhl erfolgreich eine Handwerker-Lehre absolviert Silvano Buob hat seine Lehre unter erschwerten Bedingungen geschafft. Der 23-jährige Ruswiler ist nun mit dem Paul-Hürlimann-Preis ausgezeichnet worden – und plant bereits seinen nächsten beruflichen Schritt. Niels Jost Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Überrascht sei er gewesen, als er von der Auszeichnung erfahren habe. Da wolle ihn doch jemand auf die Schippe nehmen, lautete sein erster Gedanke. Denn von einem Paul-Hürlimann-Preis habe er bis dahin noch nie etwas gehört.

Wenn Silvano Buob nun rückblickend davon erzählt, wie ihn der kantonale KMU- und Gewerbeverband (KGL) kontaktierte und ihn als Preisträger ernannte, muss er selber etwas lachen. «Ich hätte nie mit so etwas gerechnet», sagte der 23-jährige Ruswiler am Donnerstag bei der Prämierung an der Zentralschweizer Bildungsmesse Zebi. Mit dem 1000 Franken dotierten Paul-Hürlimann-Preis ehrt der KGL jährlich Lernende, die ihren Lehrabschluss unter erschwerten Bedingungen geschafft haben.

Der Ruswiler Silvano Buob in der Werkstatt der Kurmann Technik AG vor einem elektrisch betriebenen Futtermischwagen. Bild: Pius Amrein (Ruswil, 11. November 2021)

Bemerkenswert ist Buobs beruflicher Werdegang in vielerlei Hinsicht. Als Zweijähriger kippte ein Stapler auf ihn, seither ist er querschnittgelähmt. Während die meisten Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer im Büro arbeiten, hat er sich für eine handwerkliche Ausbildung entschieden. Nach einer zweijährigen Lehre als Mechanikpraktiker EBA hängte er zudem eine Lehre als Produktionsmechaniker EFZ an, welche er im vergangenen Sommer erfolgreich abschloss.

Für Buob war schon immer klar, dass er einen solchen beruflichen Weg einschlagen möchte:

«Ich bin auf dem Land aufgewachsen, da haben wir schon von Klein auf an Töfflis und Maschinen ‹umegschrüüblet und gmechet›.»

Zudem arbeite keiner seiner Kollegen oder Geschwister im Büro. «Ein Büro-Job wäre nichts für mich», so Buob.

Auch für den Betrieb ein Novum

Dass sein Wunsch bei der Kurmann Technik AG in Erfüllung ging, ist allerdings keine Selbstverständlichkeit. Da sein Bruder dort als Sanitär arbeite, fragte er beim Betrieb aus Ruswil zunächst nach einer Schnupperstelle. Bis dahin hatte keiner der über 50 Angestellten des Familienunternehmens, welches im Bereich Land-, Maschinen-, Haus- und Hoftechnik tätig ist, Erfahrung mit Rollstuhlfahrern. «Wir hatten mit einer solchen Anfrage nicht gerechnet, wollten aber die Herausforderung annehmen», sagt Berufsbildner Jost Amrhyn.

Berufsbildner Jost Amrhyn mit Silvano Buob. Bild: Pius Amrein (Ruswil, 11. November 2021)

Nach erfolgreichem Schnuppern und Praktikum folgte die Anstellung zum Lehrling. Für Buob musste man einzig einen verstellbaren Produktionstisch und einen Lift zum Znüniraum erstellen. Amrhyn: «Uns war wichtig, dass sich Silvano uns anpasst und wir nicht die Maschinen ihm anpassen müssen.»

Eine Sonderbehandlung hätte sich der Paraplegiker ohnehin nicht gewünscht, wie er sagt. Noch heute ist das so. «Wenn etwas nicht geht und ich zum Beispiel irgendwo nicht herankomme, dann sage ich es einfach. Punkt.» Das komme aber selten vor; um an die oberen Regale zu gelangen, verfügt er über einen höhenverstellbaren Rollstuhl.

Nächstes Ziel: Automobilverkäufer

Als Produktionsmechaniker arbeitete Buob vor allem an kleineren Maschinen wie Rasenmähern oder Motorsägen. Das Schweissen habe zu seinen Lieblingsarbeitsschritten gehört, erzählt er. Mittlerweile ist er hauptsächlich im Ersatzteillager und im Verkauf tätig. «Der Kundenkontakt gefällt mir», sagt der 23-Jährige.

Er kann sich daher gut vorstellen, sich zum Automobilverkäufer weiterzubilden. Nächsten Sommer will er dafür an die Handelsschule. Ohnehin zähle er alles, was mit Maschinen und Motoren zu tun hat, zu seinen Hobbys. In der Freizeit fährt er gerne Quad und Auto. Auch das Schiessen hat es ihm angetan.

Fest steht, dass er weiterhin auf dem Land, in Ruswil, wohnen bleibt. Erst kürzlich konnte er einen Anbau des Elternhauses übernehmen, wo er nun mit seiner Freundin wohnt. Dass er mit seiner Geschichte und seinem Werdegang nun für andere ein Vorbild sein kann, könne er noch nicht ganz fassen. «Für mich ist das alles ganz normal. Umso schöner ist es, wenn ich damit jemanden inspirieren kann.»