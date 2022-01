Watt'd Or Preis 2022 für Horwer Wohn- und Atelierhaus aus Holz

Auszeichnung Watt d'Or Horwer Wohn- und Atelierhaus produziert 50 Prozent mehr Energie, als es verbraucht «Klimafreundlich, ressourcenschonend, kostengünstig»: Das Bundesamt für Energie adelt ein neues Horwer Wohn- und Atelierhaus, das aus 99 Holzmodulen besteht, mit dem Watt-d'Or-Preis. Roman Hodel 06.01.2022, 06.00 Uhr

Zum 15. Mal hat das Bundesamt für Energie den Schweizer Energiepreis Watt d'Or verliehen. In der Kategorie Gebäude und Raum geht die Auszeichnung dieses Jahr an den Luzerner Unternehmer Walter Schär für sein Anfang 2021 fertiggestelltes Wohn- und Atelierhaus Neuraum an der Altsagenstrasse in Horw, wie das Bundesamt mitteilt. Die Preisübergabe fand am Donnerstag in Bern statt.