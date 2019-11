Auszeichnung - Zwei Frauen und ein Mönch erhalten den Prix Sana 2019

Sie helfen seit Jahren jenen, denen es nicht so gut geht: Ein Kapuzinermönch und zwei Frauen aus dem Tessin und dem Berner Seeland sind deshalb am Samstag in Luzern mit dem Gesundheitspreis Prix Sana 2019 ausgezeichnet worden. Sie erhalten je 10'000 Franken.

30.11.2019, 17.00 Uhr