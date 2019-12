Auszug des Stadtluzerner Hofsamichlaus: Ein alter Brauch erfreut auch heute noch Der Hofsamichlaus Luzern zog am Sonntag feierlich aus, um die Familien im Pfarreigebiet zu besuchen. Hugo Bischof 01.12.2019, 19.14 Uhr

Der traditionelle Auszug des Hofsamichlaus aus der Hofkirche.

Bild: Roger Grütter (Luzern, 1. Dezember 2019)

Traditionell findet der Auszug des Hofsamichlaus aus der Hofkirche in der Stadt Luzern jeweils am ersten Dezembersonntag statt. So auch dieses Jahr, um 17 Uhr war es so weit. Begleitet wurde der Samichlaus von einer grossen Schar Zwergli, Ministrantinnen, Ministranten und Dienern. Dazu spielten seine Herolde von der Brass Band Abinchova Ebikon feierliche Klänge. Der Samichlaus richtete danach ein paar Worte an die grossen und kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich vor der Hofkirche-Treppe versammelt hatten.