Auto AG Rothenburg reduziert ihren Fahrplan ab Montag Aufgrund der Corona-Virus-Krise verkehren die Busse der Auto AG Rothenburg ab kommendem Montag mit einem angepassten Fahrplan. Der Sonderfahrplan basiert generell auf dem Sonntagsfahrplan. 20.03.2020, 16.22 Uhr

(zim) Mit dem am Montag in Kraft tretenden Fahrplan hält sich das Unternehmen an die Vorgaben der Systemführerschaft Strasse, heisst es in einer Medienmitteilung der Auto AG Rothenburg vom Freitag. Der Sonderfahrplan basiert demnach generell auf dem Sonntagsfahrplan, es werden jedoch weiterhin Früh- und Spätverbindungen angeboten. «Damit stellen wir den Transport für jene Fahrgäste sicher, welche zu diesen Zeiten aufgrund ihrer Arbeit auf den öffentlichen Verkehr angewiesen sind», wird Martin Senn, Geschäftsführer der Auto AG Rothenburg, in der Mitteilung zitiert.