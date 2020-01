Auto auf Abstellplatz in Ermensee komplett ausgebrannt Beim Brand eines Autos auf einem überdachten Abstellplatz in Ermensee sind auch die umliegenden Gebäude beschädigt worden. Wieso es zum Fahrzeugbrand gekommen ist, ist noch unklar. 27.01.2020, 11.52 Uhr

Auto, Abstellplatz und Einfamilienhaus haben beim Brand zum Teil grossen Schaden genommen. Bild: Luzerner Polizei,

Ermensee, 26. Januar 2020

(zim) Am Sonntagmittag, 26. Januar, wurde der Luzerner Polizei der Brand eines Autos auf dem überdachten Abstellplatzes eines Einfamilienhauses in Ermensee gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Auto in Vollbrand. Dies teilt die Luzerner Polizei am Montag mit.