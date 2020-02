Auto überschlägt sich auf dem Renggpass und fällt in ein Bachbett Am Mittwochmorgen geriet ein Autofahrer im Entlebuch von der Strasse ab. Das Auto überschlug sich und fiel in ein Bachbett. Der Autofahrer blieb unverletzt. 26.02.2020, 12.00 Uhr

Das Auto liegt auf dem Dach im Bachbett. Bild: Luzerner Polizei

(rai) Ein 21-jähriger Autofahrer geriet am Mittwochmorgen gegen 4.40 Uhr auf dem schneebedeckten Renggpass von der Strasse ab, wie die Luzerner Polizei berichtete. Er sei von Entlebuch in Richtung Schachen unterwegs gewesen. Bei einer Linkskurve, auf der Höhe der Liegenschaft Sonnheim, sei er von der Fahrbahn abgekommen. Nachdem sich das Auto überschlagen hatte, fiel es in ein Bachbett und kam dort auf dem Fahrzeugdach zum Stillstand.