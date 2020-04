Auto kommt in Luthern von Strasse ab Am frühen Samstagmorgen kam es bei Luthern zu einem Selbstunfall. Der 48-jährige Autofahrer musste von der Rega ins Spital geflogen werden. 27.04.2020, 11.35 Uhr

Das vollständig demolierte Fahrzeug. Bild: Luzerner Zeitung

(dvm) Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag kurz vor 3 Uhr, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern am Montag in einer Mitteilung schreibt. Ein Mann fuhr mit seinem Auto auf einer Verbindungsstrasse zwischen Hergiswil bei Willisau in Richtung Luthern.