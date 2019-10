Am Dienstagabend wurden auf der Autobahn A14 bei Buchrain Mäh-Arbeiten auf dem Mittelstreifen ausgeführt. Ein Autolenker übersah die Signalisationen und prallte in ein Warnleitfahrzeug. Der Autofahrer hatte Alkohol intus.

Auto prallt auf der Autobahn A14 bei Buchrain in ein Warnleitfahrzeug

Am Dienstagabend wurden auf der Autobahn A14 bei Buchrain Mäh-Arbeiten auf dem Mittelstreifen ausgeführt. Ein Autolenker übersah die Signalisationen und prallte in ein Warnleitfahrzeug. Der Autofahrer hatte Alkohol intus.

Auto prallt auf der Autobahn A14 bei Buchrain in ein Warnleitfahrzeug

Auto prallt auf der Autobahn A14 bei Buchrain in ein Warnleitfahrzeug Am Dienstagabend wurden auf der Autobahn A14 bei Buchrain Mäh-Arbeiten auf dem Mittelstreifen ausgeführt. Ein Autolenker übersah die Signalisationen und prallte in ein Warnleitfahrzeug. Der Autofahrer hatte Alkohol intus.

Das Auto krachte in das Warnleitfahrzeug. (Bild: Luzerner Polizei)

(fmü) Am Dienstagabend um 22.20 Uhr war eine Equipe von Zentras auf der Autobahn A14 in Fahrtrichtung Luzern mit Mäh-Arbeiten auf dem Mittelstreifen beschäftigt. Zu diesem Zweck wurde eine mobile Baustelle eingerichtet. Hinter dem Mäh-Fahrzeug befanden sich zusätzliche Signalisationsfahrzeuge, welche die Baustelle ankündigten.

Zur gleichen Zeit bog ein 59-jähriger Autofahrer beim Anschluss Buchrain auf die Autobahn ein. Vom Beschleunigungsstreifen wechselte er direkt auf den linken Fahrstreifen, um ein anderes Auto zu überholen, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Dabei habe der Lenker die Spurabnahme übersehen und sei ungebremst gegen den Anpralldämpfer des Signalisationsfahrzeuges geprallt, welches mit eingeschalteten Warnlichtern und Abweispfeil im Schritttempo auf dem Überholstreifen unterwegs war.

Am Signalisationsfahrzeug entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 25‘000 Franken und am Auto von 10‘000 Franken. Der Autofahrer war alkoholisiert unterwegs – mit 1,38 Promille. Verletzt wurde beim Unfall niemand.