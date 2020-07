Auto touchiert in Sempach Velofahrerin – Autolenker fährt weiter Bei einem Überholmanöver hat ein Auto am Sonntagnachmittag in Sempach eine Velofahrerin angefahren. Die Velofahrerin stürzte deswegen und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei sucht Zeugen. 13.07.2020, 08.51 Uhr

(spe) Der Unfall hat sich am Sonntag kurz nach 13.30 Uhr auf der Stadtstrasse in Sempach ereignet. Kurz vor dem Torbogen «Sempach Städtli» hat ein Auto eine Velofahrerin überholt und dabei touchiert. Die 58-jährige Velofahrerin stürzte und zog sich Schürfwunden zu. Der unbekannte Autolenker fuhr weiter ohne sich um die Verunfallte zu kümmern, wie die Luzerner Polizei am Montag meldet.