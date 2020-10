Auto überschlägt sich nach Wendemanöver in Luthern Bei einem Wendemanöver verursachte eine Autofahrerin am Wochenende in Luthern einen Selbstunfall. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. 26.10.2020, 08.34 Uhr

(dvm) Der Selbstunfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen auf der Zufahrtsstrasse Trachselegg in Luthern, wie es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern heisst. Bei einem Wendemanöver auf einer steil abfallenden und nassen Wiese kam die 37-jährige Autofahrerin mit dem Auto ins Rutschen. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug.