Drei Unfälle in Folge auf der Autobahn A14 – zwei Personen leicht verletzt Am Mittwochmorgen ereigneten sich auf der A14 in Inwil zwei Auffahrunfälle und ein Selbstunfall. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge beteiligt. Die Unfälle führten zu Stau im Morgenverkehr. 11.11.2020, 11.48 Uhr

Die fünf am Unfall beteiligten Autos auf der Autobahn A14. Luzerner Polizei

(stg) Kurz vor 7 Uhr kam es am Mittwoch auf der Autobahn A14 in Inwil (Höhe Rastplatz St. Kathrinen, Fahrtrichtung Luzern) zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Autos. Dieser Unfall führte gemäss Luzerner Polizei zu einem weiteren Auffahrunfall, bei welchem ebenfalls zwei Autos beteiligt waren. Ein weiterer Autofahrer habe nicht mehr rechtzeitig anhalten können und prallte gegen die linke Leitplanke. Bei den drei Unfällen wurden zwei Personen leicht verletzt. Sie werden sich nötigenfalls in ärztliche Behandlung begeben.