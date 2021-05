Autobahn A14 Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer Am Dienstagabend kontrollierte die Polizei auf der Autobahn A14 einen unsicheren Fahrer. Dabei stellte sie einen Atemalkoholwert von 2,64 Promille fest. Dem 44-jährigen Mann wurde der Führerausweis entzogen. 19.05.2021, 15.29 Uhr

(rad) Am Dienstagabend gegen 17:50 Uhr erhielt die Luzerner Polizei die Meldung, dass ein Auto in unsicherer Fahrweise unterwegs sei. Die zuständige Patrouille fand das Auto auf der A14 in Fahrtrichtung Luzern. Während der Verfolgung bemerkten die Polizisten, dass das Fahrzeug auffallend langsam und in langen Schlangenlinien fuhr. Ein korrekt fahrendes Fahrzeug wurde dabei beinahe gestreift, so heisst es in einer Mitteilung der Luzerner Polizei.