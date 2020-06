Autobahn-Bypass: Kriens kämpft für grüne Überdachung bis zum Tunnel Schlund Die Autobahn soll auf der ganzen Länge zwischen dem Sonnenberg-Portal und Tunnel Schlund eingehaust werden. Das fordert der Krienser Stadtrat zusammen mit weiteren Projektpartnern mit der neuen Vision «Chance Bypass». Hugo Bischof 17.06.2020, 12.00 Uhr

Aktuell läuft das Plangenehmigungsverfahren für das Gesamtprojekt «Bypass», ein Autobahn-Grossprojekt im Grossraum Luzern. Dies betrifft auch die Gemeinde Kriens. Der Krienser Einwohnerrat hat dem Stadtrat deshalb den Auftrag erteilt, sich für weitere Projektverbesserungen stark zu machen. Diesen Auftrag hat der Krienser Stadtrat jetzt umgesetzt.

Am Mittwoch präsentierte er zusammen mit weiteren Projektpartnern seine städtebauliche Vision für den Raum der Autobahn A2. «Chance Bypass» heisst die Vision. Dieser Name solle unterstreichen, «dass sich Kriens zusammen mit gewichtigen Mitträgern nicht gegen das Autobahnprojekt des Bundes, sondern für nachhaltige flankierende Massnahmen einsetzt», sagte der Krienser Stadtpräsident am Mittwoch an einer Medienkonferenz. Diese fand aus aktuellem Anlass auf der Dachterasse eines Hochhauses im Bereich Kupferhammer statt - mit Blick auf den betreffenen Autobahnabschnitt. Neben weiteren Unterstützern des Projekts war der gesamte Krienser Stadtrat anwesend.

Das von der Schweizerischen Eidgenossenschaft aufgegleiste Projekt «Gesamtsystem Bypass» sieht unter anderem zwei zusätzliche Tunnelröhren durch den Sonnenberg für den Transitverkehr vor. Damit sollen die beiden bestehenden Röhren als Stadtautobahn für den lokalen und regionalen Verkehr gestärkt werden. Kernstück ist das Südportal des Sonnenbergtunnels im Krienser Grosshof. Dort soll das heutige Portal gemäss dem ursprünglichen Projekt von 30 auf 70 Meter (neu 8 Spuren) verbreitert werden.

Nachdem die Standortgemeinde Kriens eine Nachbesserung des Projektes verlangt hatte, erarbeitete Bundesamt für Strassen (Astra) einen Kompromissvorschlag, für den anfangs Juni das Plangenehmigungsverfahren begann. Er sieht als Kompromiss eine Verlängerung des heutigen Lärmschutzdachs über die Grosshofbrücke bis zur heutigen Ein-/Ausfahrt vor. Die Verlängerung beträgt rund 240 Meter und soll ein begrüntes und begehbares Dach aufweisen (siehe Bilder oben).

Auch dies geht dem Krienser Stadtrat zu wenig weit, weshalb Kriens jetzt eine weitere spürbare Nachbesserung fordert und von seinem Parlament den Auftrag erhalten hat, dieses Anliegen auch auf dem Rechtsweg einzubringen.

Als die Autobahn im Jahr 1954 eröffnet wurde, war das Gebiet weitgehend unbebaut. Historisches Bild aus der Bauzeit der Autobahn A2. So zeigt sich die Situation bei der Autobahn in Kriens heute. Viel Verkehr auf der A2: Die Stadt Kriens will die Anwohner vor Lärm schützen. Mit der Vision «Chance Bypass» soll die Autobahn überdacht und begrünt werden. Die Visualisierung zeigt den Blick aus Richtung Pilatus. So sieht die Visualisierung von Richtung Sonnenberg.

Mit der Vision «Chance Bypass» schlägt der Krienser Stadtrat die Einhausung der Autobahn auf der ganzen Länge zwischen Sonnenberg und Tunnel Schlund vor. «Die gedeckte Autobahn erweitert städtebaulich die Möglichkeiten, indem sich die Wohn- und Arbeitsgebiete in ihrer Ausrichtung nicht mehr von der lärmintensiven Autobahn abwenden müssen», sagte der Krienser Bauvorsteher Matthias Senn. Auf dem Dach der eingehausten Autobahn soll neuer Lebensraum entstehen: Ein «Stadtpark» mit Freizeiträumen, Familiengärten, Spielanlagen, Wegen sowie weiteren städtebaulichen Aufwertungsmassnahmen.

«Dank intelligenter Planung», so der Krienser Stadtpräsident Cyrill Wiget, «könnten zudem zerschnittene Querverbindungen innerhalb der Quartiere wieder geflickt werden, womit die Nachbargemeinden Kriens, Luzern und Horw in der Agglomeration näher zusammenwachsen. So kann zusammen städtebaulich entwickelt werden, was zusammengehört.»

Hier setzt die Vision «Chance Bypass» an: der heute überdachte Bereich beim Tunnelportal (rot) und der vom Astra vorgeschlagene Kompromiss (Überdachung Grosshofbrücken, blau) soll bis zum Tunnel Schlund erweitert und eingehaust werden (gelb). Bild: PD

Der Grosshof werde ohnehin für über 10 Jahre zur Grossbaustelle, sagte Stadtpräsident Wiget: «Diese Zeit soll als Chance genutzt werden, um die Einhausung zu realisieren.» So werde das «Jahrhundertprojekt» zur «Jahrhundertchance für den Kanton Luzern.» Deshalb sucht Kriens jetzt zusammen mit dem Kanton Luzern, den Nachbargemeinden Luzern und Horw sowie dem regionalen Entwicklungsträger LuzernPlus den Dialog mit dem Bund. Dabei werde auch der Weg vor Gericht nicht ausgeschlossen. «Der Rechtsweg ist für Kriens jedoch nicht im Vordergrund, er ist eine zusätzliche Basis, um an einem runden Tisch mit dem Bund eine Lösung zu finden», so Wiget.

Es gehe nicht darum, das Bypass-Projekt zu verhindern. Dessen Nutzen für den Transitverkehr sowie für den regionalen Verkehr sei unbestritten. An der Funktion des Bypass-Projekts solle deshalb nicht gerüttelt werden. «Chance Bypass» wolle vielmehr die negativen Auswirkungen auf die Standortgemeinde nach 70 Jahren mildern, so der Krienser Stadtrat. Bei einem prognostizierten Verkehrswachstum im Sonnenberg von bis zu 25 Prozent (mit oder ohne Bypass) werde dies auch nötig sein, sind sich die Initianten der Vision einig.