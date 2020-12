Nidwaldner Polizei büsst Schnellfahrer auf der Autobahn härter als der Rest der Schweiz

Die Zentralschweizer Polizeikorps und jene von Bern und Aargau wenden auf Autobahnen ausschliesslich den Autobahnbussentarif an. Eine Änderung dieser Praxis kann man sich weder in Schwyz, Bern noch im Aargau vorstellen, betonen die Mediensprecher David Mynall, Ramona Mock und Bernhard Graser. Anders in Luzern und Uri. Christian Bertschi, Kommunikationschef der Luzerner Polizei, sagt: «Aufgrund der Bundesgerichtsentscheide sind Gespräche mit der Staatsanwaltschaft geplant. Ob es zu einer Praxisänderung kommt, ist offen.» Auch der stellvertretende Urner Polizeikommandant Gustav Planzer sagt, das Thema werde an einer nächsten Sitzung mit der Staatsanwaltschaft besprochen. Laut Judith Aklin, Kommunikationsverantwortliche der Zuger Polizei, wird man in Zug den Ausserortstarif auf Autobahnen prüfen, wenn es in Zukunft grössere Baustellen auf Autobahnen mit engen Platzverhältnissen gebe. Als einziger Zentralschweizer Kanton muss sich Obwalden nicht mit Autobahn- oder Ausserortstarifen befassen – weil es in Obwalden keine Autobahn gibt.