Autobiografie Der gebürtige Willisauer Edwin Felder wird für sein Mundart-Buch mit Geschichten aus der Jugend im «Städtli» geehrt Zum ersten Mal wird ein Buch in Mundart bei den Autobiografie-Awards ausgezeichnet. Der 72-Jährige hat noch viele Ideen – drei weitere Bücher sind in Planung. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 07.02.2022, 17.45 Uhr

Edwin Felder im Städtli Willisau. Im Hintergrund das Gasthaus Sonne, in diesem Gebäude wuchs er auf. Bild: Pius Amrein (Willisau, 7. Februar 2022)

Es ist bereits sein viertes autobiografisches Buch, das Edwin Felder herausgegeben hat. Und das mit grossem Erfolg: «De Henderländer e ganz spezielli gattig Lüt»* ist mit dem zweiten Platz bei den 5. Autobiografie Awards ausgezeichnet worden. Diese werden von der nicht-kommerziellen Autobiografie-Plattform meet-my-life.net und dem Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft der Universität Zürich vergeben. Zum ersten Mal wird damit ein Autor geehrt, der Mundart schreibt. «Das ist der Hammer, ich hätte das nie erwartet», freut sich Felder.

Gerade auch, weil er eigentlich gelernter Koch sei und erst in der Pension mit dem Schreiben begonnen habe, sei diese Ehrung etwas besonderes. «Basis der Bücher ist mein verrücktes, schönes Leben», erklärt Felder. Was sein Leben so verrückt mache, sei, dass er während seiner beruflichen Laufbahn weit herum gekommen ist: Er hat in Japan, Ägypten, Zypern und Israel in Luxushotels sowie für mehrere internationale Transportunternehmen die Gastronomie organisiert – mit teils mehreren hundert Leuten unter sich

Ausserdem habe er in Israel an einer renommierten Hotelfachschule unterrichtet. Daher auch seine Motivation, über sein eigenes Leben zu schreiben: «Ich habe mit dem, was ich alles erlebt habe, etwas zu sagen, und dachte mir, das könnte die Leute interessieren.» Eine wichtige Motivation sei aber auch, dass man sich auch nach seinem Tod an ihn erinnern würde.

Felder betreibt Facebook-Gruppe «Du besch vo Willisou wenn...»

Das Publizieren der Bücher sei eine Herausforderung gewesen: «Viele Verlage wollten das Buch nur, wenn ich mich an den Kosten beteilige», erzählt Felder. Deshalb habe er entschieden, die Bücher über die Onlineplattform meet-my-life.net zu veröffentlichen – wo nur ein kleiner Unkostenbeitrag verlangt werde. Stolz erklärt er: «Niemand anderes hat schon so viele Bücher auf der Plattform veröffentlicht.»

Nach drei Werken auf Deutsch hat der gebürtige Willisauer eine neue Herausforderung gesucht. «Mir wurde fast ein bisschen langweilig», sagt der 72-Jährige. Deshalb habe er sich die Aufgabe gestellt, Bücher im «Henderländer»-Dialekt zu schreiben. Im neuesten Buch blickt Felder auf seine Jugend in Willisau zurück. Dabei werden auch verschiedene historische Geschichten aus dem «Städtli» aufgegriffen.

Einige der Erzählungen könnten Willisauerinnen und Willisauern schon bekannt sein – das Buch ist nämlich eine Zusammenstellung von Geschichten, welche Edwin Felder in der Facebook-Gruppe «du besch vo Willisou wenn...» – die er selbst betreibt – publiziert hat. «Da die Rückmeldungen sehr positiv waren, wollte ich die Geschichten im biografischen Sinne zusammenstellen.» Dass er selbst nicht mehr in Willisau, sondern in Staufen (AG) lebt, sei dabei kein Hindernis, sondern sehr hilfreich: «Das gibt mir die nötige Distanz, um kritisch über das Geschehene schreiben zu können.»

Buch soll als Hörbuch erscheinen

Projekte gehen dem «Schreiberling», wie er sich nennt, nicht aus: Bald soll das Buch «Henderländer» in Form eines Podcasts erscheinen. «Dies, weil einige Personen aus meinem Umfeld Mühe damit hatten, Dialekt zu lesen.» Zurzeit sei er aber noch auf der Suche nach jemandem, der das finanzieren würde.

Nach vier Büchern sind Felder die Ideen noch nicht ausgegangen. Bereits drei weitere sind geplant: Ein kritischer Rückblick über sein Berufsleben und ein Buch über das Leben in Pension – «die Zeit vor dem Tod», wie er es nennt. «Es wird aber nicht ein trauriges Buch, sondern eines, das über diese Zeit im Leben philosophiert.» Anschliessend habe er bereits Ideen für ein Buch, das nicht von seinem Leben handelt.

* das Buch kann online auf meet-my-life.net gelesen werden.

