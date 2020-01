Autobrand auf der A14 und mehrere Unfälle im Morgenverkehr Zum Start der Woche kam es gleich zu mehreren Unfällen und einem Autobrand auf der A14 und der A2. Eine Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt. Raissa Bulinsky 20.01.2020, 15.08 Uhr

Am Montagmorgen kam es gleich zu mehreren Unfällen und einem Autobrand rund um Luzern. Auf der A14, vor dem Rathausentunnel in Ebikon, ging ein Fahrzeug in Flammen auf. Die Brandursache ist bisher unbekannt. Es kam dabei zu einer kurzzeitigen Sperrung der Autobahn und einem Einsatz der Feuerwehr Emmen, so eine Medienmitteilung der Luzerner Polizei. Verletzte gab es dabei keine.